快訊／新北市第五選區　蘇巧慧自行宣布當選連任成功！

▲蘇巧慧自行宣布當選。圖為行政院長蘇貞昌（右）替女兒蘇巧慧（左）站台。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）

記者吳美依／綜合報導

第10屆立法委員選舉今（11）日舉行開、投票，新北市第五選區（樹林區、鶯歌區、新莊區民安里等9里）由民進黨籍現任立委蘇巧慧、國民黨候選人黃志雄及中華照生黨候選人徐金菊參戰。蘇巧慧截至晚間大約6時58分仍大幅領先，競選辦公室宣布，以超過10萬的票數當選，順利連任。

根據中央選舉委員會，新北市第五選區選舉人人數一共25萬8,443人，共計199處投票所。目前票數仍在統計中，一切結果以中央選舉委員會公告為準。

蘇巧慧2016年當選新北市第五選區立委，以兩萬五千多票的差距贏過前兩屆立委黃志雄。這回選舉雙方再度對上，也被外界稱為「復仇之戰」。據悉，蘇巧慧上屆以92,237票、56.11%的得票率當選，黃志雄以67,014票、40.77%的得票率敗選。

蘇巧慧競選期間主打「政績牌」力拚連任。她表示，已協助28所學校改善或興建62件老舊教學設施設備、破損操場及廁所，加速推動樹林萬大線、板新地區供水計畫2期工程、台65線增設浮洲橋往樹林匝道、大漢溪堤外便道、鶯歌鐵路隔音牆等延宕多年的建設，這次選舉提出地方創生，樹林、鶯歌、新莊產業、交通、教育、文化與環境共榮圈的願景，也主張推動幼托普及，督促實踐108課綱。

正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

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