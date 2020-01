▲波多黎各發生規模6.0的地震。



記者吳美依/綜合報導

根據美國地質調查局(USGS)、歐洲─地中海地震中心(EMSC)最新消息,波多黎各於當地時間早上8時54分左右發生規模6.0強震,震央位於印地優斯(Indios)南方8英里(大約12.8公里)處,震源深度僅10公里。據了解,當局目前仍未發布海嘯警報。

A preliminary 6.0 magnitude earthquake struck off the southern coast of Puerto Rico this morning around 8:55am. https://t.co/eXml64M4CO