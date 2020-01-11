民進黨單獨過半柯文哲嘆成「不關鍵少數」　仍確立第一大黨目標

▲2020民眾黨開票之夜，柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選11日結束投票工作，台北市長柯文哲領軍的民眾黨囊括超過157萬張政黨票，確認將有4席，第5席的蔡壁如則在邊緣。柯文哲受訪表示，未來進入立院要扮演兩個角色，第一是示範作用，接著是形成影子內閣、成立智庫會。柯也說，民眾黨不受限於意識形態，不是小藍也不是小綠，只要對人民、對台灣有利的提案，都可以合作。

柯文哲受訪表示，既然標榜理性務實、科學數據對話，這種所謂國家治理的大旗進入立院，還是會維持這個態度。事實上今天投票結果，「我們大概現在狀況是所謂不關鍵少數，民進黨還是單獨過半，在政治上並不能產生多大的影響」。

「我們在立法院大概扮演兩個角色。」柯文哲說，第一個叫示範，遇到不合理政策，我們也表決不瑩她，但我們不會丟水球、抄金剛經、申請釋憲，我們會跟明確跟講，用台北治理經驗，什麼是對的什麼是錯的。第二點，一旦進入立院，會形成影子內閣，智庫會成立，國家的政治是需要學習的，透過進入立法院，對整個中央部會的運作會更清楚，有機會去學習，這也是未來日後執政建立基礎。兩個目標，影子內閣跟示範作用。

如今民進黨再度全面執政，未來民眾黨若要發揮影響力，是否會跟在野黨合作？柯文哲說，合作是按照議題合作，只要對人民福祉對台灣利益有利，我們跟誰都能合作，「我們不受限於意識形態，我們不是小藍也不是小綠，是獨立自主的政黨，我們會判斷，對台灣有利的話都可以合作」。

至於2022是否會遍地開花？柯文哲表示，第一點，2022是下一個關鍵點，會用力去準備，「沒有人成立一個政黨是要當第三大黨，成立政黨目的就是要成為第一大黨，今天只是一個起點，會從這當基礎往前走」；柯表示，革命分階段，先解決2022，2022過了，再討論2024。