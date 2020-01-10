高雄造勢「對比照」出爐！相隔6.5km空拍畫面曝…30萬英粉尬場50萬韓粉

記者吳奕靖、洪靖宜、戴若涵／高雄報導

2020總統大選選前之夜登場！國民黨總統候選人韓國瑜下午陪同競選連任的南投立委許淑華車隊掃街拜票，結束行程他回防高雄舉行大型造勢活動，而競選連任的蔡英文選前之夜其中一個點也不約而同地選擇高雄，雙方較勁意味濃厚，如今雙方造勢場空拍畫面曝光！

▲2020選前之夜！藍（右）綠（左）高雄尬場空拍對比。（圖／ETtoday記者攝）

韓國瑜10日選前之夜回防高雄，於夢時代旁的「台糖物流園區」舉行「台灣安全 人民有錢 夢時代選前之夜」大型造勢活動，傍晚5時30分左右仍在暖場階段，主辦單位就喊出，現場人數突破6萬人。

到了晚間7時12分時，主辦再喊破15萬人，晚間8時24分左右人數喊破「30萬人」，最後在韓國瑜上台、韓冰上台發言後的晚間9時42分，主辦再度喊出「現場人數超過50萬人」！

▲▼韓國瑜高雄選前之夜空拍照曝光。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

▲韓國瑜高雄造勢場，現場人數最高喊到50萬人。（圖／ETtoday攝影中心攝）

而競選連任的總統蔡英文選前之夜的其中一站，則選在高雄鳳山西站廣場，誓言號召20萬名英粉「光復高雄」！活動晚間6時才開始，但不少支持者中午就抵達現場卡位，人潮甚至滿到場外。

主辦單位晚間6時37分左右直接喊出，「現場突破15萬人」，隔不到1個小時後的晚間7時27分左右，主辦又喊出「現場突破25萬人」，順利突破原先預估的人數，接著才過短短18分鐘，主辦接著喊出「現場突破30萬人」！

而藍綠兩黨總統候選人高雄造勢地點相距僅6.5公里！雙方較勁意味濃厚，如今現場對比照也曝光，其中蔡英文的支持群眾擠爆鳳山廣場，人潮滿出街道；而韓國瑜造勢會場也是塞滿會場，還有不少韓粉聽了韓的致詞熱淚盈眶。

▲▼蔡英文高雄選前之夜擠爆鳳山西站廣場，現場喊超過30萬人。（圖／民進黨競選總部提供，下同）

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