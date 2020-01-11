武漢肺炎延燒...香港爆發「口罩荒」！　醫管局：存量夠用3個月

▲香港日前爆出「口罩荒」。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸近日公布，武漢不明肺炎初步判定由新型冠狀病毒引起。香港今（11）日通報，在過去24小時內，又增加7名懷疑武漢肺炎個案，目前總共已有60宗個案。受此影響，有醫護人員早前稱醫院口罩有短缺情況；對此，香港醫管局表示，目前口罩存量達3個月。

據星島日報報導，香港藥房近日一度出現「口罩荒」，甚至還有醫護人員表示，醫院口罩也有短缺情形。對此，香港醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，以2009年所爆發的豬流感用量計算，目前口罩存量達3個月，但若以一般用量計算，則達80多個星期。

▲面對武漢不明肺炎，香港加強防疫檢控。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，鍾健禮提到，自2003年爆發SARS後，公院已預備1,400張隔離病床，常規隔離病床則有400至500張，現時使用量約6成，其餘數百張病床是接收普通病患。他坦承，若情況惡劣到要加開多張隔離病床就會有不小的影響，且流感高峰期與武漢疫情風險，增加公立醫院的壓力，目前醫管局的中央指揮委員會已開會，必要時可能要減少非緊急服務。

鍾健禮表示，已採取措施減少病人在急診室和普通科門診交叉感染的風險，醫管局也正在研究如何加快急診病房和康復病房的病床流轉，並考慮將治療後康復的病人轉移至私家醫院的低收費病床。

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