　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

武漢肺炎香港再增7例！　共達60例個案「最年輕3歲」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲面對武漢不明肺炎，香港加強防疫檢控，有部分民眾外出戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲面對武漢不明肺炎，香港加強防疫檢控，有部分民眾外出戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

武漢不明肺炎由新型冠狀病毒引起，且基因排序與SARS病毒的基因有73%相同。香港今（11）日最新通報，過去24小時內又增加7名懷疑武漢肺炎個案，目前總共已有60宗個案。

根據香港醫院管理局通報，截至1月11日中午12時，公立醫院於過去24小時共接收7名曾於過去14天到訪過武漢，並出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的病人，全部病人於病發前均沒有到過武漢的濕街市。

7宗個案分別被送往伊利沙伯醫院、瑪麗醫院、將軍澳醫院、雅麗氏何妙齡那打素醫院、屯門醫院、瑪嘉烈醫院，年齡介於3-50歲。香港目前總共60宗相關病人個案，已將病人樣本送交化驗，其中46人已經出院，所有仍然留院病人情況穩定。

武漢市衛健委今早（11日）表示，初步診斷新型冠狀病毒感染的肺炎病例有41宗，其中2宗已出院、7宗重症、1宗死亡。醫務人員沒有發現相關病例，未發現明確的人傳人證據。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌說，涉及武漢肺炎的新病毒屬於冠狀病毒2B分型，其基因排序與SARS病毒的基因有73%相同，而且與兩種從蝙蝠身上找到的病毒屬「近親」。

►我該答應女友嗎？

ET快訊
全文／國民黨大敗！吳敦義辭黨主席：一級主管共同負起敗選責任
神預言蔡英文「會破800萬票」！網超狂分析：恐懼是最強力量
快訊／衝破800萬票！締造歷史　設下最新「蔡英文障礙」
快訊／韓國瑜致電蔡英文「祝賀當選」：一定服從選舉結果
快訊／民選最高票總統！蔡英文奪770萬票　打破馬英九紀錄
韓粉衝黨部痛罵「搞什麼罷免」電話不斷湧入　陳清茂講一講也哭了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武漢肺炎爆出1死！北京計畫與WHO分享「新型冠狀病毒」基因序列

台商隔海看韓大敗氣氛凝重　「慶功酒不開了」籲推通訊投票

溫州市場驚現「柴油魚」 　魚販水中加柴油...瀕死魚「活蹦亂跳」

武漢肺炎香港再增7例！　共達60例個案「最年輕3歲」

華聞快遞／2019年寧夏服務業對經濟增長的貢獻率超過50%

她日吃5餐增肥8公斤　為「救人一命」曝：有風險也值得

鏡頭前「神器大開」狂晃！他社交媒體刷到愛妻影片…一看「同事PO出」腦充血

中國民企500強　廣東質與量居首

武漢肺炎首名死者身份曝光！　「61歲男性」常在海鮮市場採購

快訊／武漢不明肺炎「病原體基因排序」曝光！專家：與SARS基因73%相同

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

澳洲網紅消防員見小袋鼠火中逃竄　秒抱懷裡、補水：別怕！我找到你了

台大女拒借廁所「門給我關起來」　她痛罵警衛...韓粉嗆：妳機Ｘ什麼

彭于晏還單身：大家請放心　結婚會公布嗎..「話先不說死」

《猛禽小隊：小丑女大解放》官方主預告

輾斷浪浪雙腿！計程車司機秒駛去　牠癱瘓強爬行、大聲哀嚎：誰能救我

武漢肺炎爆出1死！北京計畫與WHO分享「新型冠狀病毒」基因序列

台商隔海看韓大敗氣氛凝重　「慶功酒不開了」籲推通訊投票

溫州市場驚現「柴油魚」 　魚販水中加柴油...瀕死魚「活蹦亂跳」

武漢肺炎香港再增7例！　共達60例個案「最年輕3歲」

華聞快遞／2019年寧夏服務業對經濟增長的貢獻率超過50%

她日吃5餐增肥8公斤　為「救人一命」曝：有風險也值得

鏡頭前「神器大開」狂晃！他社交媒體刷到愛妻影片…一看「同事PO出」腦充血

中國民企500強　廣東質與量居首

武漢肺炎首名死者身份曝光！　「61歲男性」常在海鮮市場採購

快訊／武漢不明肺炎「病原體基因排序」曝光！專家：與SARS基因73%相同

于美人：韓國瑜敗選感言是有史以來最有高度的

感謝郭台銘、柯文哲2位導師　李縉穎：藍綠高牆正在崩塌

快訊／國民黨大敗！吳敦義辭黨主席：一級主管共同負起敗選責任

2020大選終極懶人包！「全台區域立委」當選一次看

不斷更新／大幅領先！全台區域立委：民進黨掃49席、國民黨19席

資深玉女現身投開票所　想念郭台銘...苦等卻遺憾錯過

不斷更新／大幅度領先！蔡英文得票突破8百萬　贏韓國瑜262萬票

不斷更新／蔡英文破8百萬票　韓國瑜落後261萬票

快訊／新北第八選區江永昌衝破10萬票　競辦自行宣布連任成功…支持者瘋狂！

快訊／衝破800萬票！締造歷史　設下最新「蔡英文障礙」

大陸熱門新聞

富二代結婚只請4桌　富豪致詞曝暖心內幕

女大生為買iPhone「盲捐取卵+裸貸」

武漢新型肺炎1人死亡　7例重症

妻難產亡！女嬰搶救6天...父淚簽器捐

武漢不明肺炎「病原體基因排序」曝光！

中國民企500強　廣東質與量居首

蜂蜜蛋糕放一晚能「砸碎磚頭」！男一咬牙險斷

超狂50萬茅台　上海Costco霸氣年貨

19歲少女被關10多年！奶奶揭慘痛原因

會員破24萬　Costco擄獲上海大媽

上海機場返鄉　台商：不投不行

太貪吃！親媽拿針扎9歲女兒的嘴：為她好

衝刺「啵」一聲出人命了...老公「硬起來」索賠

香港小二學生感染肺炎…校方：事前沒有去大陸

更多熱門

相關新聞

手舉「噴淚20字」紙牌…港女穿黑衣高雄靜站！

手舉「噴淚20字」紙牌…港女穿黑衣高雄靜站！

今天是2020總統大選決戰之日。臉書粉專《我的玫瑰花》11日PO出一則貼文並註解，「一踏出高鐵左營站就看到這個，眼淚當場噴出來。」她還附上了一張圖片，上面顯示一位長髮女生以全身黑的造型，戴上頭盔及口罩，在高雄左營捷運站內舉起「我是香港人，請珍惜你的選票，我們只能示範一次…」的紙牌。

武漢肺炎首名死者身份曝光！常在海鮮市場採購

武漢肺炎首名死者身份曝光！常在海鮮市場採購

先投票再看A片　成人網站暫停服務籲投票

先投票再看A片　成人網站暫停服務籲投票

香港小二學生感染肺炎…校方：事前沒有去大陸

香港小二學生感染肺炎…校方：事前沒有去大陸

武漢新型肺炎1人死亡　7例重症

武漢新型肺炎1人死亡　7例重症

關鍵字：

肺炎武漢香港不明肺炎醫管局粵港澳要聞

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

血癌勇士「林北癌症末期都要投票」　投票日上午病逝

中選會：韓國瑜領先中！

即／韓國瑜落後70萬票　死忠韓粉爆哭

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

不斷更新／蔡英文最新開票情況

正妹「癌細胞吞噬全身」不救了！拍美照留念生命垂危

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

白癡公主返鄉才發現「忘帶身分證」！

新竹女投票「手機突然響了」　代價曝光

伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」官方發懺悔聲明

選前之夜衝撞警戒線　趙駿亞道歉：我自私

不斷更新／時力破100萬票　黃國昌準備進國會

2班機取消　趕投票旅客被安排「選後才回台」

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

趙駿亞5萬交保道歉　推人原因曝

更多

最夯影音

更多
凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸
蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面