武漢肺炎香港再增7例！　共達60例個案「最年輕3歲」

▲面對武漢不明肺炎，香港加強防疫檢控，有部分民眾外出戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

武漢不明肺炎由新型冠狀病毒引起，且基因排序與SARS病毒的基因有73%相同。香港今（11）日最新通報，過去24小時內又增加7名懷疑武漢肺炎個案，目前總共已有60宗個案。

根據香港醫院管理局通報，截至1月11日中午12時，公立醫院於過去24小時共接收7名曾於過去14天到訪過武漢，並出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的病人，全部病人於病發前均沒有到過武漢的濕街市。

7宗個案分別被送往伊利沙伯醫院、瑪麗醫院、將軍澳醫院、雅麗氏何妙齡那打素醫院、屯門醫院、瑪嘉烈醫院，年齡介於3-50歲。香港目前總共60宗相關病人個案，已將病人樣本送交化驗，其中46人已經出院，所有仍然留院病人情況穩定。

武漢市衛健委今早（11日）表示，初步診斷新型冠狀病毒感染的肺炎病例有41宗，其中2宗已出院、7宗重症、1宗死亡。醫務人員沒有發現相關病例，未發現明確的人傳人證據。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌說，涉及武漢肺炎的新病毒屬於冠狀病毒2B分型，其基因排序與SARS病毒的基因有73%相同，而且與兩種從蝙蝠身上找到的病毒屬「近親」。

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