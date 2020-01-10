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大陸醫療專家：武漢肺炎病情可控制「患者情況大多穩定」

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▲▼武漢不明原因肺炎爆發華南海鮮市場「休市整治」　山產店「兔頭內臟」丟地上。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲爆發疫情的「華南海鮮市場」已休市整治。（圖／澎湃新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

武漢「不明原因肺炎」醫療救治組專家、湖北省人民醫院呼吸科教授胡克10日表示，目前大多數患者的病情都屬於輕度至中度，經過治療，病情多可得到控制，最早入院的患者已有部分治癒出院，而還在院的患者則多數病情穩定。

根據陸媒報導，胡克提到，「不明原因肺炎」患者的主要臨床表現多有發熱、乏力、咳嗽、少痰，部分患者隨著病情進展出現呼吸困難等癥狀。實驗室檢查表現為發病早期白細胞總數正常或降低，淋巴細胞計數下降，部分患者出現肝酶和肌酶水平升高；胸部影像學檢查顯示雙肺多發毛玻璃樣滲出影等。

▼香港出現多起武漢肺炎疑似病例。（圖／達志影像／美聯社）

▲面對武漢不明肺炎，香港加強防疫檢控，有部分民眾外出戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

胡克指出，通過對已收集到的不明原因病毒性肺炎診斷患者資料進行分析，發現本病表現為以肺炎為主的急性嚴重呼吸系統綜合征。在疾病早期，90%以上出現發熱，約80%有乾咳，超過20%存在胸悶，20%左右有氣促，約15%表現為呼吸困難；約80%病例的白細胞總數正常或降低，所有病例均有胸部影像學肺炎表現。

胡克還說，大多數患者的病情都屬於輕到中度。經治療，患者的病情多可得到控制，最初入院的患者中已有部分治癒出院。目前其他在院的患者大多數病情穩定。

▼香港出入境處加強檢疫。（圖／達志影像／美聯社）

▲面對武漢不明肺炎，香港加強防疫檢控，有部分民眾外出戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

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