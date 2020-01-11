武漢肺炎首名死者身份曝光！　「61歲男性」常在海鮮市場採購

▲武漢華南海鮮市場。（圖／翻攝自觀察者網）

記者劉亭／綜合報導

大陸央視今（11）日報導，湖北武漢新型冠狀病毒肺炎初步診斷41例，其中2例已出院，1例死亡，7例重症，其餘患者穩定。據武漢市衛健委通報，首例死者是一名61歲男性患者，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同時患有腹部腫瘤及慢性肝病。

首例武漢肺炎死亡患者常年在武漢華南海鮮市場採買貨物，在入院後給予對症支持、抗感染、呼吸機輔助呼吸、持續ECMO體外生命支持等治療後，症狀無好轉，於2020年1月9日晚心跳停止，經搶救無效死亡。病原學檢測結果提示新型冠狀病毒核酸陽性。直接死亡原因為呼吸迴圈衰竭。

另外通報也指出，根據大陸國家、省市專家的流行病學調查，這次武漢不明原因的病毒性肺炎病例發病全部在2019年12月8日到2020年1月2日之間。自2020年1月3日以後，臨床和流行病學調查顯示，沒有發現新感染發病的病人。目前還在進一步進行流行病學調查和相關的實驗室檢驗檢測

本次武漢不明肺炎患者症狀為發熱、乏力等全身症狀，伴有乾咳，住院患者呼吸困難較為常見，絕大多數患者入院時生命跡象大致平穩。大部分病例都有華南海鮮市場暴露史，目前沒有發現明確的人傳人證據。截至目前所有密切接觸者，包括醫務人員都未發現相關病例。

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