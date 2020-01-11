快訊／中選會宣布：蔡英文817萬231票當選總統　得票率57.13％

▲蔡英文、賴清德、陳建仁召開國際記者會，發表當選感言。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中央選舉委員會11日晚間10點45分宣布，第15任總統副總統選舉及第10屆立法委員選舉開票完畢，由民進黨總統副總統候選人蔡英文及賴清德以817萬231票當選，得票率57.13%。蔡英文與賴清德本次選舉的得票數，也創下中華民國總統大選史上最高的得票數。

中選會主委李進勇在選情中心表示，第15任總統副總統選舉的投票人數為1446萬4571人，投票率為74.90％，由蔡英文及賴清德當選。

▼中選會總統大選得票數據。（圖／中選會）

▼韓國瑜承認敗選，向支持者表達感謝。（圖／記者林敬旻攝）



李進勇指出，區域立法委員選舉投票率75.13%，山地原住民立法委員選舉投票率68.60%，平地原住民立法委員選舉投票率62.30％，全國不分區及僑居國外國民選舉投票率74.86%。

中選會統計，第10屆立法委員應選名額為113席，民主進步黨拿下61席、中國國民黨38席、台灣民眾黨5席、時代力量3席、台灣基進1席、無黨籍及未經政黨推薦5人。

歷年來總統直選投票率：

1996年 76.04％（李連勝）

2000年 82.69％（扁呂勝）

2004年 80.28％（扁呂勝）

2008年 76.33％（馬蕭勝）

2012年 74.38％（馬吳勝）

2016年 66.27％（英仁勝）

2020年 74.90％（英賴勝）

▼中選會主委李進勇宣布，蔡英文當選第15屆總統。（圖／記者蔡紹堅攝）

