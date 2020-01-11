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「一起守住自由土地！」蔡英文1976字致詞謝國人　網讚：謝謝有妳

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▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文 。（圖／記者李毓康攝）

▲2020總統蔡英文開票之夜，蔡英文。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵、陶本和、蔣婕妤／台北報導

2020總統大選即將落幕，總統蔡英文奪下817萬票，順利連任成功。蔡英文在臉書上發表1976字勝選感言全文，感謝台灣人民的勇氣，「各位，蔡英文守住了！我們一起守住了這一塊自由的土地！」

蔡英文11日晚間11時在臉書上提到，「今天晚上，是屬於全體台灣人民的晚上。謝謝台灣人民的勇氣，謝謝台灣人民的堅持。各位，蔡英文守住了。我們一起守住了這一塊自由的土地，我們一起守住了這一個民主的堡壘。」

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文 。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文說，「剛剛我已經召開國際記者會，向全世界的媒體，說明了這次選舉結果的意義。此時此刻，我的心中只有感謝。台灣人民再一次，在全世界面前，展現我們的尊嚴，我們的自信。今天我們勇敢自信的決定，將會成為明天全世界各大媒體的焦點。我們每一個人都是主角。全世界的民主國家，都為我們今天集體的決定感到高興。」

蔡英文提到，「中華民國台灣，這麼美麗而勇敢的國家，你怎麼捨得不多看她一眼。在這裡，我要跟大家說，能領導這樣的國家，是我畢生最大的榮幸。我要謝謝我的兩位競選對手，韓國瑜先生跟宋楚瑜先生。在選舉的過程中，難免會有一些意見不一致的地方。不過，謝謝你們共同將台灣的民主，再往前推進了一步。」

「民進黨贏是民主，國民黨贏也是民主，親民黨贏也是民主。」蔡英文表示，台灣人民最引以為傲的事，從來都不是特定政黨的勝利，「台灣人民最感驕傲的是，我們總是能在每一次的民主選舉結束後，握手言和，彼此鼓勵，彼此包容，共同為國家的下一個目標，不分黨派，團結合作。」

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文 。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文感謝台灣人民的信任和支持，「這一年多來，對很多人來說，真的很漫長，很辛苦。各位終於可以不用焦慮了。今天晚上可以放心好好睡一覺了。我要謝謝各位對民進黨，對蔡英文的鞭策。謝謝各位對我們的不離不棄，也謝謝大家願意，在前年的失敗之後，再重新肯定民進黨。」

蔡英文說，「如果沒有全體台灣人民對國家尊嚴、對民主自由、對改革進步的支持，就沒有今天晚上的勝利。過去四年，做得好的，我們會繼續。做得不夠好的，我們會反省、努力。在這裡，我要代表政府團隊、以及競選團隊的同仁，向台灣人民，致上最深的感謝，謝謝大家。」

蔡英文感謝為了這場選舉，不眠不休的國軍警消、選務人員，大家一起守護了這場民主的喜事，也特別謝謝所有的年輕朋友。「我知道，有些人特別遠從國外飛回來，只為了投我一票。有些人沒有買到車票，一路從台北站回中南部。有些人整晚睡不著，乾脆一大早就衝去投票。」

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文總統。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文提到，她知道大家今天在投票的時候，投票章蓋得特別小心，特別用力，甚至有些人的手還在發抖，深怕一個不小心就變成廢票。「這就是民主的重量，這就是自由的滋味。我想跟所有的年輕朋友說，謝謝你們，你們是勇敢ㄟ台灣囡子，台灣最美的風景是你們。我也要特別謝謝英眼部隊的朋友，不只是幫我拉票、固票，還幫忙報票，這是台灣公民運動的里程碑。我不會忘記對你們的承諾。我還有四年的時間，我一定會留下一個更好的國家給你們。」

蔡英文說，現場還有另外一群年輕人，他們是競選團隊工作同仁。他們從選戰一開始到現在，都堅守在崗位上。即使現在，也還在引導秩序、在場控、在處理每一個工作流程細節。「謝謝你們，你們是這場勝利的幕後英雄。」

蔡英文感謝競選搭檔賴清德，「我期待未來四年，跟他一起，繼續為台灣人民奮鬥。這一次的全國競選總部主委，也就是陪伴我們四年的陳建仁副總統，大仁哥。過幾個月，他就要交棒給清德。謝謝陳副總統，四年來做我最堅強的隊友，未來，我還有很多重要的事，要拜託你幫忙。台灣永遠需要你。」

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文總統。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文特別謝謝蘇貞昌領導的行政團隊，在短短一年的時間，把過去三年打下的基礎，做出了有感政績；也要特別謝謝那些沒有投票給她的人，「我知道，過去這三年多來，各位對蔡英文的表現並不滿意。未來四年，我會拿出更大的誠意，來獲得各位的認同與信任。我們都是台灣人，所有的台灣人都是家人。在這裡，我再次呼籲，我所有的支持者，今天晚上開始，放下對立，擁抱我們的家人。」

蔡英文也恭喜所有連任、還有新當選的立法委員，台灣人民願意，再一次支持民進黨國會過半，民進黨絕對不會辜負台灣人民，「未來四年，我們一定會繼續守護主權、繼續堅持民主、繼續推動改革，把我們曾經承諾過的事情，一項一項來實踐。」

蔡英文期許，未來的行政跟立法團隊，一定要用最嚴肅的態度，來看待台灣人民的託付。「我們身上有一個共同的使命，打造一個更好的國家，更周全的照顧，更亮眼的經濟，更穩健的改革。這一次的選舉結果，是台灣人民的聲音，是民主的聲音，全世界都聽到了，我相信對岸也聽到了。我呼籲對岸，正視這一次台灣人民的選擇。兩岸雙方都有責任，致力於確保台海和平穩定的現狀。」

蔡英文誠懇呼籲對岸當局，「和平、對等、民主、對話」，這八個字是兩岸要重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵，也是能夠讓兩岸人民拉近距離、互惠互利的唯一途徑。「親愛的台灣人民，選舉已經結束，現在是團結的時候了。明天太陽出來的時候，台灣人民一樣善良，社會一樣安定，百工百業一樣勤奮努力。再一次謝謝全體台灣人民。今天，我們守住了民主自由。明天開始，讓我們團結在一起，一起克服所有挑戰，一起克服所有困難。」

最後，蔡英文說，「台灣不只有民主，不只有自由。接下來，我們重要的使命就是，我們兩千三百萬人，要讓全世界都為我們的團結而感動，都為我們中華民國台灣的成功而感動，謝謝大家。」

蔡英文臉書的1976字全文發布21分鐘，吸引11萬網友按讚，5560則留言，4889次分享。網友們表示，「謝謝台灣隊長 謝謝小英總統 台灣加油」、「謝謝你 我們台灣值得這麼好的總統」、「謝謝臺灣隊長 辛苦妳了 接下來請繼續守護臺灣」、「全世界都看到了」、「我好有榮幸成為您的八百萬之一><」、「真的很謝謝全臺灣人民幫我們送牠回來。剩下的就是高雄的家務事了！！」

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