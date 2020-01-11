　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選民世代對立！　專家：結果出爐後親子間「這件事」千萬別做

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

選舉結果幾家歡樂幾家愁，專家建議親子間避免挑釁。（圖／攝影宋岱融）

圖文／CTWANT

2020總統、立委選舉投票結束，本次選舉讓許多選民情緒激動。有諮商心理師表示，這次選舉出現明顯的世代對立，容易因此而產生衝突，建議選舉結束之後，親子間不要相互挑釁，並提供避免衝突發生、降低焦慮的方法。

諮商心理師公會全聯會媒體公關召集人林萃芬表示，這次選舉之前，選民的情緒異常高昂，而且有「集體焦慮」的現象。她觀察六、七年級生和四年級、五年級生的政治立場明顯不同，但建議不論結果為何，都不要對家人說出挑釁之語，例如嘲笑：「沒人想支持你們的候選人啦！」或是因為支持的參選人落選而發脾氣。

林萃芬建議，被挑釁時先不要回嘴，應該先讓心情平靜下來，忍住想回嗆的內容，嘗試「腹式呼吸法」，將心中的不滿吐掉，以避免紛爭。林萃芬說，在面對衝突時，可先在心中對自己喊話：別管別人怎麼做、照顧好自己的情緒，如此就能找回一點理性、避免衝突發生。至於親友支持的候選人落選後，應發揮同理心，不要故意酸他們、引起紛爭，因為往後日子還是要過下去。

許多人都會「借酒澆愁」，林萃芬認為喝醉酒會失去自我控制力，反而更容易發生衝突，非常不建議這種方式。她表示，可以找政治立場相同的親友，將心中的不滿清吐出來。不過，如果這些方法無法紓壓、出現睡眠品質不佳等情形，應找精神科醫師、諮商心理師，幫助解決心理造成的生理問題。

更多 CTWANT 報導
女星挺7月孕肚優先投票　民眾火爆怒擋嗆：我要排多久？
午餐被撒「重金白粉」　同事昏迷4年離奇死亡
獨／女星沒投票遭轟「不是民主表現」　經紀人出面說明

ET快訊
全台吃雞排！網友岔賭「蔡英文800萬票」慘了　鄉民截圖嗨：嘴
親民黨「1席都沒」無緣進國會　只能靠「政黨補助款」延續生命
韓國瑜大敗！鋼鐵韓粉激動痛哭：蔡英文當選「要移民」
慶蔡英文連任！486先生宣布「打折72小時」　網站塞爆
影／韓國瑜敗選「心裡話」全文！賀蔡英文連任：我星期一回高雄上
2020大選終極懶人包！「全台區域立委」當選一次看
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／感謝賴清德、陳建仁、蘇貞昌、卓榮泰　蔡英文談陳菊：永遠是溫暖大姐

嘉義立委／陳明文蔡易餘連任成功　票數差距保住「明文規定」

快訊／韓國瑜大敗遭點名「知所進退」　葉毓蘭：國民黨政黨票選的不錯

彰化立委／全縣4席當選立委全是女力　柯呈枋衝不過關

捐政治獻金可省稅金　盤點不分區立委選舉破1％政黨

彰化立委／紮實經營基層　民進黨立委陳素月連任大贏

黃昭順粉專被出征「刷一排蓮池潭」　緊急關版…網發起活動：看妳什麼時候跳

宜蘭立委／保住民主聖地一線香火　立委陳歐珀拿下3連霸

彰化立委／漂亮寶貝國民黨謝衣鳳　人氣加上家族勢力翻盤成功

快訊／5%門檻真難　15個政黨沒有立委席次

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

澳洲網紅消防員見小袋鼠火中逃竄　秒抱懷裡、補水：別怕！我找到你了

台大女拒借廁所「門給我關起來」　她痛罵警衛...韓粉嗆：妳機Ｘ什麼

彭于晏還單身：大家請放心　結婚會公布嗎..「話先不說死」

《猛禽小隊：小丑女大解放》官方主預告

輾斷浪浪雙腿！計程車司機秒駛去　牠癱瘓強爬行、大聲哀嚎：誰能救我

影／感謝賴清德、陳建仁、蘇貞昌、卓榮泰　蔡英文談陳菊：永遠是溫暖大姐

嘉義立委／陳明文蔡易餘連任成功　票數差距保住「明文規定」

快訊／韓國瑜大敗遭點名「知所進退」　葉毓蘭：國民黨政黨票選的不錯

彰化立委／全縣4席當選立委全是女力　柯呈枋衝不過關

捐政治獻金可省稅金　盤點不分區立委選舉破1％政黨

彰化立委／紮實經營基層　民進黨立委陳素月連任大贏

黃昭順粉專被出征「刷一排蓮池潭」　緊急關版…網發起活動：看妳什麼時候跳

宜蘭立委／保住民主聖地一線香火　立委陳歐珀拿下3連霸

彰化立委／漂亮寶貝國民黨謝衣鳳　人氣加上家族勢力翻盤成功

快訊／5%門檻真難　15個政黨沒有立委席次

實踐教授蔡亦竹「泛綠過半」穿裙子上課！試套百褶裙　網朝聖笑噴：毛刮一下

影／感謝賴清德、陳建仁、蘇貞昌、卓榮泰　蔡英文談陳菊：永遠是溫暖大姐

嘉義立委／陳明文蔡易餘連任成功　票數差距保住「明文規定」

快訊／韓國瑜大敗遭點名「知所進退」　葉毓蘭：國民黨政黨票選的不錯

彰化立委／全縣4席當選立委全是女力　柯呈枋衝不過關

影／蔡英文得票數「破800萬」　廈門台青嘆：真的沒想到！

捐政治獻金可省稅金　盤點不分區立委選舉破1％政黨

彰化立委／紮實經營基層　民進黨立委陳素月連任大贏

黃昭順粉專被出征「刷一排蓮池潭」　緊急關版…網發起活動：看妳什麼時候跳

宜蘭立委／保住民主聖地一線香火　立委陳歐珀拿下3連霸

政治熱門新聞

中選會：韓國瑜領先中！

即／韓國瑜落後70萬票　死忠韓粉爆哭

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

不斷更新／民眾黨5席、時力3席　保住黃國昌失敗

「韓國瑜後援會」翻盤！管理員發文：臥底的通通來

快訊／戰神掰了！時代力量奪3席擺脫滅黨危機

不斷更新／蔡英文最新開票情況

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

新竹女投票「手機突然響了」　代價曝光

快訊／民選最高票總統！蔡英文衝破800萬票　打破馬英九765萬票紀錄

神預言蔡破800萬票　鄉民：恐懼最強力量

韓國瑜與韓冰現身投票所　民眾包圍一度混亂　

「他」的投票率最高紀錄是82.69％

台中市第二選區！　顏寬恒宣布敗選

更多熱門

相關新聞

韓粉包圍北高黨部　情緒一觸即發

韓粉包圍北高黨部　情緒一觸即發

總統大選開票尚未結束，但國民黨參選人韓國瑜票數大幅落後。死忠韓粉聚集台北市八德路國民黨黨部，直接包圍黨部，現場氣氛相當緊張；高雄黨部也有支持者情緒激動，衝進黨部相擁而泣、大聲痛罵。

男肢解妻子被笑編故事　冷笑拉出屍塊

男肢解妻子被笑編故事　冷笑拉出屍塊

新北驚見選票被丟小吃攤　警採指紋追查：可判刑1年

新北驚見選票被丟小吃攤　警採指紋追查：可判刑1年

路上拿到紅包..民俗專家：恐霉運上身

路上拿到紅包..民俗專家：恐霉運上身

議員當婚宴蟑螂！包2000帶7人來吃

議員當婚宴蟑螂！包2000帶7人來吃

關鍵字：

周刊王林萃芬

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

血癌勇士「林北癌症末期都要投票」　投票日上午病逝

中選會：韓國瑜領先中！

即／韓國瑜落後70萬票　死忠韓粉爆哭

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

不斷更新／民眾黨5席、時力3席　保住黃國昌失敗

「韓國瑜後援會」翻盤！管理員發文：臥底的通通來

快訊／戰神掰了！時代力量奪3席擺脫滅黨危機

不斷更新／蔡英文最新開票情況

正妹「癌細胞吞噬全身」不救了！拍美照留念生命垂危

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

新竹女投票「手機突然響了」　代價曝光

白癡公主返鄉才發現「忘帶身分證」！

伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」官方發懺悔聲明

選前之夜衝撞警戒線　趙駿亞道歉：我自私

快訊／民選最高票總統！蔡英文衝破800萬票　打破馬英九765萬票紀錄

更多

最夯影音

更多
凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸
蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面