選民世代對立！　專家：結果出爐後親子間「這件事」千萬別做

圖文／CTWANT

2020總統、立委選舉投票結束，本次選舉讓許多選民情緒激動。有諮商心理師表示，這次選舉出現明顯的世代對立，容易因此而產生衝突，建議選舉結束之後，親子間不要相互挑釁，並提供避免衝突發生、降低焦慮的方法。

諮商心理師公會全聯會媒體公關召集人林萃芬表示，這次選舉之前，選民的情緒異常高昂，而且有「集體焦慮」的現象。她觀察六、七年級生和四年級、五年級生的政治立場明顯不同，但建議不論結果為何，都不要對家人說出挑釁之語，例如嘲笑：「沒人想支持你們的候選人啦！」或是因為支持的參選人落選而發脾氣。

林萃芬建議，被挑釁時先不要回嘴，應該先讓心情平靜下來，忍住想回嗆的內容，嘗試「腹式呼吸法」，將心中的不滿吐掉，以避免紛爭。林萃芬說，在面對衝突時，可先在心中對自己喊話：別管別人怎麼做、照顧好自己的情緒，如此就能找回一點理性、避免衝突發生。至於親友支持的候選人落選後，應發揮同理心，不要故意酸他們、引起紛爭，因為往後日子還是要過下去。

許多人都會「借酒澆愁」，林萃芬認為喝醉酒會失去自我控制力，反而更容易發生衝突，非常不建議這種方式。她表示，可以找政治立場相同的親友，將心中的不滿清吐出來。不過，如果這些方法無法紓壓、出現睡眠品質不佳等情形，應找精神科醫師、諮商心理師，幫助解決心理造成的生理問題。

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