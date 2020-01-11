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板橋小吃攤驚見丟棄選票！警採指紋追人：可判刑1年

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民眾排隊投票，但選票絕不可攜出場外。（圖／攝影王永泰）

▲民眾排隊投票，但選票絕不可攜出場外。

圖文／CTWANT

今（11）是選舉投票日，除了正、副總統之外，選民同時也能投下立委和政黨票，每人可領到三張選票。不過新北市板橋區卻傳出有人將選票帶出投票所，並隨意丟棄在小吃攤；警方表示將依選票上的指紋，追查違法攜出選票之民眾。

這次選舉每人可領到3張選票，其中白色為最長的政黨選票。據《中國時報》報導，今日上午開始投票之後，新北市海山警分局就接獲民眾報案，表示在板橋區民治街一間尚未開始營業的小吃攤，發現一張被遺棄的白色政黨選票。

報導指出，警方已經將這張選票帶回，但因為無法確認是從哪一個開票所流出，所以將擴大調閱監視器範圍，並由將鑑識人員所採集到的數枚指紋送交鑑識中心比對，查出該名涉嫌違反《人民團體選舉罷免辦法》的民眾身分。

法務部表示，《總統副總統選舉罷免法》第九十三條第一項、《公職人員選舉罷免法》第九十四條之一，都把將領得之選舉票攜出場外的行為列為刑事罰，將處1年以下有期徒刑、拘役或科以新台幣15000元以下罰金。

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