桃園立委／蹲點深耕地方18年　萬美玲擊敗民進黨立委前進國會

▲萬美玲擊敗現任立委鄭寶清，前進國會。（圖／萬美玲競選總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020立委大選開票結果，桃園市第4選區由國民黨候選人萬美玲勝出，擊敗尋求連任的鄭寶清。萬美玲在2018年市議員選舉，以全市最高票順利五連霸。儘管其多次被視為是轉戰立委的優質人選之一，但因有同黨的立委楊麗環表現優異，萬始終未逾矩，直至楊脫黨參選市長被除籍，萬在蹲點、深耕地方18年，獲黨提名競逐立委選戰贏得勝選。

從議員轉戰立委，萬美玲喊出「桃園富足．孩子幸福」、「孩子的未來交給我」，直言教改25年、經歷11位部長，但孩子壓力不減反增，希望從議會出發、往國會邁進，為桃園建設、台灣教育盡更大的努力。

▲鄭寶清尋求連任，以些微票數之差落敗。（圖／鄭寶清競選總部提供）

萬美玲問政犀利，更專精在教育議題，多次選戰主打「孩子的未來、你我的希望」教育牌，2020迎戰民進黨的立委鄭寶清是中央大學管理學院企業管理學系博士，從政經歷豐富，曾擔任民進黨桃園縣黨部主委、國大代表、立委等職務，亦曾擔任台鹽公司董事長，曾代表民進黨逐逐縣長，落敗給朱立倫後就鮮少在地方走動。

直至鄭文燦當選市長，受邀出任桃園航空城公司董事長才重回桃園政壇，靠著勤走基層、以及鄭文燦強力輔選，大環境有利於民進黨，4年前以100餘票贏取勝選，終止藍委楊麗環5連霸。

▲桃園市第4選區立委候選人。（圖。翻攝自網路）

桃園市第4選區（桃園）候選人有：1號林國政（國會政黨聯盟）、2號李中（勞動黨）、3號吳清江（合一行動聯盟）、4號萬美玲（國民黨）、5號鄭寶清（民主進步黨）。

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