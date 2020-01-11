竹縣一選區快訊／林為洲連任「高興不起來」　沉重稱：國民黨須深切反省

▲林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者游郁香／綜合報導

國民黨本屆立委大選成績慘淡，林為洲替藍營守住新竹縣第一選區，成功連任，在晚間7點34分左右自行宣布當選，但他直言此刻實在「高興不起來」，呼籲國民黨必須要「深切反省」。

擁有現任優勢的林為洲，選前秀出多達95面政績「電子書」，主打政績牌奏效，他先前還走訪了7個鄉鎮、106個村莊，了解各地民情與問題；去年11月也曾會勘「新豐鄉毒海岸」，監督清運進度，希望能在過年前處理完畢，並盡快展開復育工作。

截至晚間7點48分，林為洲的選票已突破6萬票，自行宣布當選，但他絲毫沒有勝選的喜悅，「感謝大家支持，再給我一次機會，現在實在是高興不起來，國民黨在這個時候要深切地反省，我們過程中到底犯了什麼錯，痛定思痛。」

林為洲在個人臉書專頁發文感謝選民，「謝謝大家的幫忙與支持，讓林為洲順利連任，持續以『務實做事、解決問題』的態度替大家做事、服務！再次感謝大家，我們一起贏得勝利了！」

林為洲選前一天上傳了一張自己爬上主席台的照片，狠批執政黨，「你問我在抗爭什麼？前瞻8800億，60%用在沒評估報告的軌道建設、水利會長民選改官派、外交高官放寬政務任用、促轉會變東廠、公投被沒收、選前說二例，選後剩一例、黨務人員派任中選會主委。再來一次，我還是會再跳上主席台。」

目前票數仍在統計中，一切以中央選舉委員會公告為準。