LIVE／衝破800萬票！「史上得票最高」蔡英文將宣布當選、召開國際記者會

2020年嘉義市立委選舉，民進黨候選人王美惠狂拿7萬9千票(正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。)，狂勝國民黨候選人傅大偉2萬4千多票，若拿2018年嘉義市市長選舉的得票數相比，國民黨黃敏惠都還差了2萬多票。由此可見，王美惠在本次8搶1的激烈選戰中是大幅勝出。