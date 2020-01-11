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LIVE／衝破800萬票！「史上得票最高」蔡英文將宣布當選、召開國際記者會

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記者蔣婕妤、陶本和、袁茵／台北報導

2020總統立委大選11日舉行投開票，總統選戰部分由爭取連任的總統蔡英文對戰國民黨對手韓國瑜，「台灣隊長」蔡英文一路領先。開票從下午4點開始，一直到晚間9點左右，蔡英文得票數衝破800萬票，成了中華民國使上得票最高的總統，隨後召開國際記者會宣布當選。

蔡英文晚間近九點得票數已經衝破800萬票，她晚間九點將先在競選前的新聞中心召開國際記者會，隨後將走上舞台，向現場情緒激動的支持者及國人發表談話。

▲蔡英文自行宣布當選。（圖／ETtoday製表）

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