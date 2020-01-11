排起來！各投票所一早湧大批人龍 　網揭「年輕人變多了」

記者蔡儀潔／綜合報導

2020台灣大選投票日今（11）早登場，各地投票所一早就出現排隊長龍，有民眾即使8點報到，卻仍等了1個小時才完成投票。此外有網友表示，與以往相比，今早的排隊人潮中，年輕人比例有所增加，「可能因為早，加上小投票所，沒看過幾個20-29歲！剛剛居然看到了5個左右。」

▲2020大選投票日人潮。（圖／攝影中心）

在各陣營、社群網路等的宣導下，加上天氣晴朗，今日各投票所一早就出現大批人龍，除了長輩踴躍投票外，現場也可看到年輕夫妻，帶著小孩一起出門。其中台南民眾投票意願高，各投開票所都可見排隊人潮，秩序平和尚無違規事情發生。

▲台南市投開票所上午8點時排隊民眾較多，但秩序平和，尚無違規情事發生。（圖／記者林悅攝）

林姓民眾一家在7點30分就到現場排隊，「早一點投票，投完票就可以依事先的安排，前往工作或出遊，以免因要投票耽誤要做的事，且只要提前排隊，依以往經驗，上午8點15分前就可以完成投票，不會花太多時間，也不用屆時跟其他民眾擠在一起，早投早好。」

▲等待投票的民眾。（圖／攝影中心）



網友也紛紛分享起投票感想，其中一人表示，自己從北部返鄉投票，為了能早點投完回家補眠，因此8點以前先行排隊，不料前方竟早已出現大批人潮。不少網友稱遇到同樣情況，「5點多小學操場已經一堆」、「人真的超多，我7點10分就帶板凳坐著等開始」。不過也有人回應，「不用緊張啦！4點前去投就好了」、「好險我們這個村人不多」」。

另外有網友指出，這次投票年輕人比例有所上升，「可能因為早，加上小投票所，沒看過幾個20-29歲！剛剛居然看到了5個左右。」該網友截至目前已經參與過4次選舉投票，雖然在家附近的投票所較小，去投票的時間也較早，但竟已有年輕人現身、早起排隊投票。

隨後不少網友熱烈回應自家附近的狀況，「士林年輕人超多」、「高雄市青壯年開始變多，老人變少了」。也有人表示，「內湖80%都是老人」、「「八成都是老人+1」、「台南超多老人，大家趕快起床啊」。

▼正在投票的民眾。（圖／記者屠惠剛攝）



