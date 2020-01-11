投票後出遊車潮湧現！國5整條「時速↓40km」⋯高公局：現在上來一定塞

▲許多民眾一早就出門投票。（圖／記者張榮恩攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是2020總統大選投票日，不少民眾一早就出門投票，中央氣象局表示，今白天高溫約26到28度，國道也已湧現車潮，國5南下、北上路段均車多，石碇－坪林、坪林－頭城路段時速低於40公里。高公局表示，今日國道車潮湧現時間較晚，推測是因民眾先投票完才出遊，預計車潮湧現時間會更集中，「現在上來一定塞」。

高公局1968 APP顯示，今日上午開始已開始湧現車潮，其中國5特別壅塞，石碇－坪林南下、坪林－頭城北上路段時速均低於40公里，其他還有安坑－鶯歌系統、南深路－深坑端、台北－泰山、機場系統－中壢轉接、湖口－新竹、王田－北斗、中投－霧峰系統等路段，時速也都不到40公里。

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▲年輕人塞爆高鐵回家投票。（圖／ETtoday新聞雲）



高公局交管組長卓明君指出，平時周休二日國5車流量就多，北區的話則是湖口到新竹南下車輛較多，不過由於今天是選舉，上國道南下的車流比平時晚出現，推估是大家先去投票，之後才出門旅遊，因此慢慢出現車潮，導致車潮湧現時段會相對集中。

卓明君表示，南港路段已採用儀控方式管制，希望能讓國5車流速度不至於過慢，不過往宜蘭車輛仍多，呼籲旅客短途不要上國道，去宜蘭玩也可以搭乘大眾運輸工具或開替代道路，否則「現在開上來一定塞」。

高公局預估，壅塞時段及路段為10時到16時南向國1新竹、彰化路段，國3桃園、台中路段及國5，為維持國道主線服務水準，除比照例假日以機動開放路肩及匝道儀控措施進行交通疏導，並成立交通疏導應變小組，同時加派人員輪值，以因應緊急狀況。

▲投票後國道湧現車潮，車多壅塞。（圖／翻攝自高公局1968 APP）