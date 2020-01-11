台灣最大資產是民主法治　盧秀燕呼籲選民踴躍投票

▲▼盧秀燕和民眾一起排隊領票，呼籲選民踴躍出門投票。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕11日上午9點前往健行國小，跟著市民一起排隊領票、投票，她表示，台灣最大的資產就是民主和法治，呼籲選民趁著好天氣踴躍投票，今年增設248個投開票所，不會出現前年大排長龍景象，上屆大選台中市投票率是6成8，今年應該不會太低。

盧秀燕上午9點前往健行國小投票，親切和現場民眾打招呼，她指出，早上投票狀況踴躍、秩序良好，感謝選務人員的辛勞，除了希望選務工作都能順利之外，也期盼選民趁著好天氣出門投票，行使台灣最大資產的民主權利。

盧說，根據台中選委會資料，上屆總統大選投票率是6成8，預估這屆不會太低，由於前年市長選舉出現大排長龍現象，今年投開票所從1601個增至1849個，提升投票順暢度，相信今年投票率也會蠻高的。

▲▼盧秀燕親切和現場民眾打招呼。（圖／記者鄧木卿攝）

民政局表示，台中市人口數目前是281萬3千多人，全台第2大城市，今年台中市首投族統計至去年11月30日止有4萬多人，提醒選民投票時間至下午4點，攜帶本人國民身分證、印章及投票通知單前往投票。

民政局表示，台中市總統總投票數2251064張，男性1091391張，女性1159673張；立委總票數2217608張，男性1076885張，女性1140723張；這屆新增248個投開票所，總數是1849個，最多是北屯區189個，最少是中區13個；立委票數最多的是第5選區343364人，最少是第8選區211362人。

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