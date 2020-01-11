年輕人一早就排隊投票！8點前「投票所湧人龍」　網曝：這次真的比較多

▲2020大選投票日已有不少年輕人早起投票。（圖／記者張榮恩攝）

實習記者曾筠淇／綜合報導

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉在今（11）日登場，許多民眾都在一早就前往投票所，投下自己神聖的一票。有網友就在PPT上分享，今年的投票人潮特別多，且與以往相比，今早投票的排隊人潮中，年輕人多出了不少，不再都是長輩而已。

有網友在PPT的Gossiping版上發文表示，「可能因為早，加上小投票所，沒看過幾個20-29歲！剛剛居然看到了5個左右。」這名網友截至目前已經參與過4次選舉投票，雖然在家附近的投票所較小，他去投票的時間也較早，但居然已有年輕人現身、早起排隊投票。

▲2020大選投票日人潮。（圖／攝影中心）

另外也有網友分享，自己從北部返鄉投票，為了能早點投完票就回家補眠，因此提早在8點以前先行排隊，只是不料前方竟早已出現大批人潮。從照片中可知，已有至少百名民眾在等待入場投票，比以往更踴躍。

許多網友在看到長長人龍後，也熱烈回應自家附近的狀況，「這次年輕人真的比較多」、「我這邊年輕人跟中年比較多」、「士林年輕人超多」、「高雄市青壯年開始變多，老人變少了」。另外也有人表示，「內湖80%都是老人」、「我這老人比較多」、「八成都是老人+1」、「台南超多老人，大家趕快起床啊」。

還有不少網友也都趕在8點以前就先去投票所外排隊，「8點準時到，排隊長度應該20公尺而已」、「5點多小學操場已經一堆」、「人真的超多，我7點10分就帶板凳坐著等開始」。不過也有人回應，「不用緊張啦！4點前去投就好了」、「好險我們這個村人不多」、「我都中午才去，傻傻的」。

▲2020大選投票日才一早，就有數百名民眾到場排隊。（圖／攝影中心）

▲投票所有許多年輕人在排隊。（圖／記者張榮恩攝）

▲還沒8點就有許多人先行排隊。（圖／記者張一中攝）