影／投票日插曲多！四年通緝犯現身　嘉義人騎馬、高雄違法擺攤拉票

記者陳政錄／綜合報導

2020台灣大選開票倒數，今（11日）一早開始，各地投開票所排起人龍，卻也發生不少撕毀、帶出選票等違規行為，高雄更有一名因竊盜罪遭通緝的男子，在投票後當場被警方逮捕，還有民眾違規在投票所外「擺攤」，貼出標有候選人號次的紅紙，立刻被檢舉。甚至還有人「騎馬投票。」

▲1月11日投開票選排隊情況。（圖／記者湯興漢攝）

根據台灣《選罷法》規定，投票日，嚴禁替政黨、候選人助選及宣傳，違者可處新台幣50萬以上、500萬以下罰；撕毀選票依法可以處5000元到5萬元，將領得之選舉票或罷免票攜出場外者，則可處一年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。

▲高雄投開票所外民眾疑似貼出特定候選人、政黨號碼擺攤拉票，遭警方驅離。（圖／翻攝臉書《大旗山割草機》）

往年台灣大選投票率約在7成以上，但2016年僅66%創下史上最低，各陣營均加緊馬力刺激「投票率」、呼籲游子返鄉。值得注意的是，11日一早在高雄左營的投開票所，竟然也出現通緝犯來投票，衝刺投票率，被網友笑稱，「還以為是參加張學友的演唱會。」

左營分局表示，該龔姓男子因竊盜罪在2016年時就遭到通緝，警方在投票前就掌握他即將返鄉的行蹤，因此待他投完票後，就上前表明身分將他逮捕歸案；龔男被逮時不斷喊冤，表示自己長年在外地工作並沒有收到傳票，也不曉得自己被通緝。

▲苗栗男撕選票。（圖／記者黃孟珍攝）

除了通緝犯風波外，在高雄市美濃區聖化宮投開票所旁，也有民眾直接「擺攤」貼出標有候選人號次的紅紙，經警方勸導後才「收攤」；另新北傳出有市場臭豆腐攤販上，多了一張長長的政黨票，民眾急忙報案，警方到場蒐證並轉知選監委員。

投票日插曲還不只一樁，宜蘭蘇澳有一名83歲的阿公，在領票後「一時忘記怎麼投了」，乾脆把選票帶出，被警衛人員攔下，另高雄那瑪夏區有男子酒後撕毀選票，被警方逮捕，也有苗栗一名劉姓男子，疑似因為蓋錯選票不知怎麼辦，當場將選票撕毀，也被警方帶回偵訊。

花蓮則有婦人因為「政黨票太長」，不小心蓋錯要求更換選票被據，彰化蓋章用的印泥過濕，導致選票滲透到第2張，選民又不想投廢票，當場要求更換選票。值得注意的是，據《聯合新聞網》報導，還有嘉義市民直接「騎馬投票」，騎著一批寵物馬，再牽著另一批，前往投開票選所超搶眼，讓網友直呼「為了投票沒有極限。」

▼海外游子踴躍回台投票。（圖／記者陳政錄攝）