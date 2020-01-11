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衝刺「啵」一聲...有戴也出人命的保險套！老公「硬起來」索賠：一盒壞2個

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▲▼保險套連破2次，人妻懷孕。。（圖／翻攝自看看新聞）

▲老公氣炸索賠。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

如果保險套品質不過關，可能會出人命。浙江省嘉興市一對年輕夫妻最近就碰到了這樣的難堪事，日前因為妻子又懷孕了，而且已經有2個孩子了，兩人商量後覺得這個孩子不能要了，決定流掉。不過，老公氣炸了，控訴造成這一切的罪魁禍首就是保險套，「一連2天用都破掉了！」

據《看看新聞》報導，王姓男子說，這次意外懷孕，妻子的反應很大，人流還沒有做，就出現了嚴重的不適，班也上不了，只能辭職，天天躺在床上。他一邊心疼妻子，一邊感到憤怒，「目前這種情況，都是被一個不合格的保險套害的。」

王男說，他平常用的，都是比較上檔次的杜蕾斯保險套，一盒12個，要40元人民幣（約新台幣173元），「可是上個月8日，行房過程中發現，保險套中部裂開了一個大口子；僅僅1天之後，又使用了一個保險套，結果出現了同樣的破損問題。」他覺得，肯定是杜蕾斯的品質問題，「其實，就在第一次發現保險套破裂後，我們就趕緊購買了事後避孕藥，結果還是懷孕了。」

▲▼保險套連破2次，人妻懷孕。。（圖／翻攝自看看新聞）

▲保險套連破2次，人妻懷孕。（圖／翻攝自看看新聞）

事情發生後，杜蕾斯也已經介入了。對此，王男表示，杜蕾斯售後確實跟他聯繫過，也給出了一個處理方案，但自己不認可，「說是賠買保險套和避孕藥的錢。」

他認為，「只是賠償保險套和避孕藥，妻子的流產手術怎麼說？身體遭的罪難道就這麼算了？」王男回憶，當時問了杜蕾斯方工作人員2個問題，「既然是正品，為何會連續出現破損？這算不算是品質問題？」對此，對方只是回覆，「鑑定這個批次的保險套是否存在品質問題，需要一定的時間。」

現在，1個月過去了，杜蕾斯官方6日給出了答覆，「保險套為何破裂，原因不清楚，但是，這個批次的保險套不存在品質問題。」

▲▼保險套連破2次，人妻懷孕。。（圖／翻攝自看看新聞）

▲保險套連破2次。（圖／翻攝自看看新聞）

據了解，杜蕾斯的這次品質檢測，針對的並非王男購買的保險套，而是同一批次的其他產品。而王男手上目前還有2個未使用、2個使用後破損的保險套。那麼，他不接受杜蕾斯的檢測，能否通過自己手上的保險套，找協力廠商進行鑑定？

可是，當地市場監管部門認為，要證明杜蕾斯的品質有問題，需要兩個條件，「第一是管道正規，這已經得到認可；第二是消費者不存在使用不當；只有證明王男當時是正常使用，才能夠認定破裂是保險套品質不好，可問題就在這裡，到哪裡找證據，證明沒有使用不當？」

針對王男的情況，當地的消費保護協會表示，接下來會牽頭進行調解，「如果調解不成功，王男說不排除走法律途徑維權。」

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