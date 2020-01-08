去年1月捐卵…第2胎拚10個月無果！醫生一看：卵巢處於衰竭　她哭勸別捐

▲原PO勸想捐卵的女生要三思。（示意圖／記者謝婷婷攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「去年一月為了錢去捐卵，所以把事前避孕藥停了。」一名女網友在臉書《爆怨公社》發文，以親身經歷勸想捐卵的女性朋友三思，因為她最近本來打算要懷第2胎，但去年那一捐，卻讓卵巢進入衰竭狀態，而且至少要2年恢復期才能再受孕，「奉勸各位想捐卵的女性朋友，真的不要啊～～～～」

女網友7日貼出一張照片，似乎是捐卵拿到一大筆現金，她在文中表示，當時捐卵術後三月時，她就跟老公講好再生個寶寶，但捐完後經期一直很亂，不是只來兩、三天，就是量少到護墊就可以解決。去年9月的時候，月經還一個多月都沒來，「滿滿的期待在排卵針打完後消退，姨媽愛來不來的，跟我鬧情緒」，11月催經完後，到今年月初月經又沒來。

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▲原PO捐卵拿到大筆營養補助金。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO說，「幾隻驗孕棒都隨著希望進垃圾桶，今天受不了去看了婦產科」，結果醫生就告訴她，現在她的卵巢處於衰竭的狀態，至少要兩年的恢復期才能受孕，「聽完半喜半憂，喜的是我沒失去生育能力，憂的是以後懷孕、大的讀幼稚園，我又要被小的綁在家裡」，忍不住勸想捐卵的女性朋友真的不要，「如果不打算近期生育的就無所謂了。」

看到貼文後，其他人也紛紛留言，「早有耳聞後遺症很多」、「為了錢捐卵真的不值得，如果是真的想幫助人的話那就很偉大」、「對女人超級傷身體」、「身體不好真的不要捐，錢可以用別的方式賺，身體卻是一輩子的，用錢也補不回來」、「之前就有醫生說最好不要捐卵，那個是過度刺激卵巢，可能會讓卵巢衰竭。」

不過也有網友說，可以看婦產科請醫師抽血AMH和FSH做評估，因為卵巢不可能忽然衰竭，「捐卵不就是那個週期原本的濾泡數目，只是藉由打針吃藥讓每一個濾泡盡量都平均長大，才能取卵嗎？就是試管的前半段（取卵的部分）。如果沒有用藥，因為人類荷爾蒙關係，正常從初期濾泡長到快排卵期，只會1-2個成功長大，其他萎縮！正常的捐卵和做試管一樣，不會讓卵子『突然衰竭』。」

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