獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩　流淚自責：壓力大到保不住

▲《ETtoday新聞雲》獨家取得扣嫂的診斷證明書，但結果卻是「小產」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

藝人謝和弦與結婚 3 年的「扣嫂」Keanna因為大麻案鬧出婚變風波，不過就在去年12月6日Keanna在IG動態當中發出了一張超音波照，讓人揣測是不是已經懷孕近8週，《ETtoday新聞雲》記者獨家取得醫師診斷證明書，證明確定真的懷孕了，時間就在去年的11月11日確診，不過現在卻傳來令人難過的消息：小孩沒保住「流掉了」。

這張診斷證明書是由台中的茂盛醫院開出，就醫時間是在2019年的12月19日，根據診斷書上頭記載的診斷為「早期懷孕並流產」。同時在確定Keanna是在2019年的11月11日驗孕，確定為懷孕，在隔4天之後進行超音波產檢，但是卻在2019年的12月19日超音波檢查時已經流產。

▲《ETtoday新聞雲》獨家取得超音波照片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據Keanna好友轉述，疑似是她受不了謝和弦跟莉婭的新聞，造成無法好好安胎，每天都受到精神與身體折磨，就算每天已經打3針的安胎針，還是無法留住小孩，醫生認為流產的原因不排除是她沒有好好休息，壓力太大，同時也非常擔心Keanna的精神狀態，因為Keanna相當自責跟友人表示：「壓力大到保不住孩子」。

據了解Keanna在去年12月份懷孕時，是單獨一個人留在埔里，每天都會到診所打安胎針，但是三餐就只吃超商食物，還得扛4公升的水回家。

▲《ETtoday新聞雲》獨家取得超音波照片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）