選前拚人氣　民主之夜郭國文台南佳里區徒步大遊行

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選前之夜候選人各展基層實力，台南第二選區立委候選人郭國文選在佳里區徒步大遊行，還邀請0206地震災戶洪家益陪走，路邊民眾頻呼「凍蒜」！台南市長黃偉哲也在9點間與郭國文合體，目標繼續爭取連任。

郭國文今（10日）展開最後衝刺，選前之夜選在佳里區遊行，徒步環繞中山路、延平路等幹道，途中還繞到佳里金唐殿參拜，要凝聚最後一波人氣，迎接明天的選戰。

最後的選前之夜，郭國文感性訴求為民主之夜，要用努力守護傳統的民主聖地。郭國文表示，任期內在立法院的表現有目共睹，當文旦遇到問題，他邀農委會主委陳吉仲南下麻豆討論文旦產銷，在8月啟動文旦大果收購，平穩文旦售價，也爭取凱特芒果與菱角災損補助。

而交通方面，郭國文除了爭取麻豆嘉義高鐵直達公車 ，要求麻豆交流道動線與引道路面改善，更爭取南科捷運山手線，同時也關注漁電共生政策，在中央召開記者會，在七股舉辦公聽會。改善山區灌溉設施與提高補助，持續協助農路野溪改善平埔文化保存與正名運動。並在立法院質督促南科三期擴建進度，爭取冷鏈物流中心落腳玉井。

回顧任期內政績，郭國文呼籲台南第二選區選民繼續支持，總統及立委票投3號，讓他能繼續在立院為台南鄉親服務。