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親子

6歲以下不能進投票所？！　爸媽行使投票權靠3招

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

本週六就要投票了，這次選情激烈，不管您支持誰，都將成為輸贏最關鍵的那一票，但若您是單親爸媽、偽單親、職軍另一半，又有未滿6歲的孩子要照顧，是否跟我一樣疑惑：「小孩不能跟我一起投票？那要怎麼辦？」

《公職人員選舉罷免法》明文規定，選舉人必須獨自一人進投票間投票，不可帶其他人（包括小孩子）一起進投票所，但不是每位爸媽都有人可以幫忙看照孩子，而《兒童及少年福利與權益保障法》又有不得使6歲以下兒童獨處的法條，兩法之間造成部分抵觸，使得過去曾經發生過好幾起，媽媽揹著孩子去投票，結果被擋在門口不讓進，最後放棄投票的憾事。

有孩子就連基本的公民權都沒有了嗎？其實早在2017年，中選會就通過《公職人員選舉罷免法》修正條文第57條草案，增列選舉人照顧之6歲以下兒童得進入投票所的規定，但現在都2020年了，我們依然在煩惱這個問題。

求人不如求己，經過與眾網友討論，得出以下3個方法。

1、找臨托或陪讀姐姐。

雖然大家都要投票，但一定還是有保母願意幫忙顧個2、3小時，說好時間錯開就好，或是找未滿20歲的陪讀姐姐來打工，不過為了孩子安全，陪讀姐姐一定要有照顧小朋友的經驗喔！

2、跟有相似困擾的鄰居一起去投票，互相照顧孩子。

單親或是無後援的迷你家庭，已經不再是少數了，有這樣困擾的朋友，不妨相約一起把孩子帶去，輪流完成投票。

3、把孩子帶去，選務人員會在門前稍微幫忙看顧。

這個方法看似有點冒險，等於「不管了，先衝再說！」不過很多媽媽分享，投票所現場人員看到妳帶小孩，會幫忙暫時看顧孩子，讓媽媽投完票後再領回，算是在法令還未通過前，一個小小的人情變通。

請注意：
我有位讀者很可愛，說「還好自己的孩子，已經滿7歲，要帶他一起見證。」這不對喔，投票只能自己一個人進去蓋章，「不是」滿7歲就能帶進去！現在的爭議是6歲以下的孩子懵懂無知，加上兒少法保護，不能讓學齡前幼兒獨處，所以才會有希望能開放，讓6歲以下小孩隨同家長一起進入的聲浪。

我對政治非常不熱衷，像政策改進這塊，就算政黨輪替數次，每個政府都依然是慢吞吞、推來推去，尤其社福方面，更是看得到、吃不到，但這次我一定會出來投票，不過基於尊重，並不干預他人的選擇，希望不管是誰當選，都能積極建設，而不是一選完就在準備下一場選戰，選人不選黨，一起加油！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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