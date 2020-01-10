明星立委／林郁方老將要復仇　林昶佐大凱旋慎防「程咬金」

▲林昶佐、林郁方。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陳弘修／台北報導

四年前的立委選舉，在台北市中正萬華選區締造奇蹟的立委林昶佐，面對此次連任之路，最大的不同處在於他脫離了時代力量，雖然民進黨在此區佈局上仍以不提名方式禮讓這位盟友，但林昶佐這次想要再唱大凱旋，必須先過對手這關，而國民黨派出的是上次敗北的林郁方，在這一個選區中的「雙林」對決也被形容為是復仇者之戰。

根據2016的立委選舉結果，中正萬華的選票分析其實可以幾乎說是五五波，因為民進黨禮讓提名的林昶佐當時挾帶著因太陽花學運興起的時代力量之勢，在8搶1的競爭局面中，硬生生地拿下了8萬2650票，得票率49.52%。

被擊敗的國民黨立委林郁方，當時只拿到7萬6709票，得票率45.58%，這樣的結果傳出後，也讓地區的藍軍支持者不敢置信，資深老將會栽在一個後起之秀的手上。

四年過後，捲土重來的林郁方再度挑戰林昶佐，重新佈局組織與基層活動，這幾個月來勤走大小商店和市場，過程中，國民黨的台南戰將謝龍介還特地北上他到萬華三水街市場拜票。

▲林郁方市場拜票 。（圖／翻攝林郁方臉書）



面對林昶佐在年輕世代與網路空戰擁有大批支持者的優勢，林郁方在選前最後幾天則是採取了複習政績的喊話與告急攻勢，在臉書每天一PO提醒支持者與選民，過去的林郁方在爭取地方建設、揭弊、國防專業上的努力與成果，呼籲選民把專業的他送回立法院。

對於林昶佐來說，在這一次的連任之路上也沒有輕忽對手，除了帶著太太大街小巷地進行拜票爭取支持外，主張守護台灣的林昶佐也不斷提醒選民和支持者，如果國民黨席次過半，過去四年的所有改革和進步都有可能倒退，在選戰只剩最後一哩路，他也改以車隊掃街方式，希望催出支持者的每一張選票。





▲林昶佐大凱旋晚會 。（圖／翻攝林昶佐臉書）

另一方面，為了凝聚在年輕世代的優勢，林昶佐先是在去年12月於凱道舉辦台灣大凱旋閃零演唱會進行暖身造勢，選前3天也特別在中正萬華區舉辦林昶佐大凱旋晚會，總統蔡英文也擔任站台助講的壓軸角色，他也在臉書上寫下破四年前紀錄，2萬人塞爆龍山寺、廣州街封街、對面艋舺公園、周邊夜市騎樓全擠爆，線上將近30萬收看人次，希望每一位戰將都大凱旋。

不過，在這一次的選區中，除了林昶佐對決林郁方外，整個左右藍綠選情的變數還是不能忽視另一位以無黨籍身份代表民眾黨參選的台北市議員徐立信，挾帶柯文哲旋風，他能拿到多少選票、中正萬華會不會有程咬金的狀況出現，也是讓中正萬華選區在這一次立委選舉中受到矚目的原因之一。

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