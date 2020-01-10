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賓士男把妹不成竟報復！女搶下藍波刀一揮…他被「割喉」噴血掙扎慘死

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記者陳雕文／新北報導

為什麼不接受我！一名在北部地區販毒又愛炫富的男子，為了把妹還送價值一萬多元的手錶，但對方無動於衷，加上後來販毒被抓，男子懷疑就是女方通風報信，決定報復。先將人約出再押進賓士車痛毆，過程中女子搶到一把藍波刀奮力揮、刺，無意間將男子「割喉」，他摀著不斷噴血的傷口痛苦掙扎直到死亡。

▲▼藍波刀殺人案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲男子習慣帶藍波刀防身，沒想到最後死在自己的刀下。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，死者鄭凱軒在北部地區販毒，刀槍隨身手段凶狠，2017年4月經人介紹，認識心儀對象陳逸如，想靠金錢攻勢追求卻無法討得歡心，還在臉書轉PO「如果不是相互喜歡，你的執著在他的世界也只能算是種糾纏」的字句來安慰自己，同年7月22日晚間惱羞成怒擄走陳女欲討回價值萬元的贈錶。

鄭男先約她到泰山區中港西路一間汽車旅館，等陳女一到，他便上前痛毆，還將她押上車載走，在新北迴龍、桃園龜山一帶徘徊。最後車子沒油開去加油，陳女趁機將賓士車開走。但鄭男也立刻攔計程車尾隨，直到泰山文程路一處停車場，鄭男持武器跳上引擎蓋擋住陳女的去路，並衝進駕駛座挾持陳女，雙方再次發生肢體衝突。

▲鄭男跳上賓士車的引擎蓋試圖阻止陳女逃跑。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲鄭男跳上賓士車的引擎蓋試圖阻止陳女逃跑。（圖／記者陳豐德翻攝）

扭打過程中，陳女從後座車內拿了把藍波刀，驚恐亂揮想防身，不小心割開鄭男頸部動脈，對方當場血流如注，她趁勢下車逃跑，鄭男一度死撐開車想追趕，但因血流不止，只好向趕抵的警方求助，下一秒因失血過多昏厥，緊急送醫後仍宣告不治。

經調查，陳女育有1子1女，與丈夫因感情不睦分居多年，並搬回新北泰山娘家居住，平日靠打零工為生，工作時結識一名吳姓男友，不料鄭男半路殺出，贈錶想以金錢攻勢打動陳女的心，陳女說：「我從來沒有接受過他！」

▲▼藍波刀殺人案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲陳女被移送時委屈地說，「不是這樣的，我沒有要殺他！」。（圖／記者陳豐德翻攝）

鄭男還喜歡在臉書上炫富，不時PO文曬名車、名錶、鑽戒，甚至堆了滿桌鈔票來炫耀，卻又相當感性宛如憂鬱小生，臉書上滿是轉貼星座或短文抒發心情，可能知道對陳女的追求終究是場空，還轉貼情傷歌曲寫道「不能說的想念……」來安慰自己，可惜戀情無法開花結果，最終成了悲劇。

▲▼認識心儀對象陳逸如，想靠金錢攻勢追求卻無法討得歡心，還在臉書轉PO「如果不是相互喜歡，你的執著在他的世界也只能算是種糾纏」的字句來安慰自己。（圖／翻攝自陳男臉書）

▲鄭男想靠金錢攻勢追求卻無法討得陳女歡心，在臉書轉PO「如果不是相互喜歡，你的執著在他的世界也只能算是種糾纏」的字句來安慰自己。（圖／翻攝自陳男臉書）

陳女為了自衛無意間「割喉」，被移送時一臉委屈地說：「不是這樣的，我沒有要殺他！」訊後仍被新北地檢署依殺人罪起訴；但法官審理時認定，依當時情境研判，若鄭男奪到藍波刀，勢必對陳女造成更不利的處境，因此陳女奪刀是屬於合理的防衛手段。

此外，陳女也被藍波刀劃到右胸、左手等部位，可見當時情況危急，陳女奮力掙扎才有辦法逃生，因此陳女刺殺鄭男並無防衛過當之情形，新北地院於本月10日判她無罪。全案可上訴。

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