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擔憂選情不樂觀...台大生返鄉投「台派候選人」　3300青年搭專車回家

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▲▼青年民主返鄉列車開跑（圖／記者莊喬迪攝）

▲「2020青年民主返鄉列車」今明兩天發出78台遊覽車，34條客運合作路線，讓3300名學生返鄉投票。（圖／記者莊喬迪攝）

記者崔至雲／台北報導

總統大選將在明（11日）登場，台灣青年民主協會主辦「2020青年民主返鄉列車」，今明兩天發出78台遊覽車、34條客運合作路線，讓3300名學生返鄉投票。不少學生表示自己為首投族，希望可以投下重要的一票，也有學生表示，「現在選情好像有點不樂觀」，希望可以回鄉多為自己理想的候選人多拉票。

請繼續往下閱讀...

台灣民主青年協會張育萌表示，從2008至2016總統大選以來，青年投票率相對較低，20至35歲之間的青年，投票率一直僅有約五至六成。相較之下，中壯年的公民，因為戶籍地與居住地重疊度高、不需因就學或工作而離鄉背井，這種結構性因素，讓65歲以上的選民投票率，過往高達八成以上。

▲▼青年民主返鄉列車開跑（圖／記者莊喬迪攝）

▲張育萌呼籲，不論是學生、社會新鮮人，或是家中長輩，一定要出門投票，在重要時刻決定台灣的未來。（圖／記者莊喬迪攝）

張育萌指出，根據中選會統計，本次首投族高達118萬人，20至35歲的台灣年輕世代更將近500萬人，超過整體選民的四分之一。然而，過去青年因為離開家鄉求學、就業，再加上交通往返、排班不易等經濟門檻限制，而導致投票率低落，候選人往往也因為如此，選擇不回應年輕人的期待，只提出口號式的青年政策。

台灣大學大四顏姓學生表示，這次要返回台南投票，已決定要投「台派」候選人，雖然感覺情勢有點不樂觀，但還是呼籲大家還是要回家投票。東吳大四社會系學生也說，這次要回嘉義投票，理想的候選人雖然可能不會講話，但重視他的做事能力，以及應對國際趨勢的能力，雖然看現在的情勢有點緊張，但還是希望能為自己的國家投下重要的一票。

▲▼青年民主返鄉列車開跑（圖／記者莊喬迪攝）

▲▼青年返鄉投票。（圖／記者莊喬迪攝）

▲▼青年民主返鄉列車開跑（圖／記者莊喬迪攝）

張育萌表示，這次有許多學生團體也出來聲援，儘管大家來自不同家鄉、不同生長背景，我們希望不論認同哪種黨派、價值，都能夠不受環境與結構因素所困，而能夠有充足的資源，實現民主參與，投下選票，用行動守護深愛的這塊土地。

台灣青年民主協會最後也呼籲，不論是學生、社會新鮮人，或是家中長輩、資深公民，明日早上八點至下午四點，都不要忘記攜帶國民身分證、印章、投票通知單，一定要出門投票，在重要時刻決定台灣的未來。

▲▼青年民主返鄉列車開跑（圖／記者莊喬迪攝）

▲「回家以後－2020青年民主返鄉列車」今明兩天由不同縣市發出遊覽車，共計將有3,300名青年、學生可返家投票。（圖／記者莊喬迪攝）

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