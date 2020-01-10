選前之夜郭宋不同台！郭台銘站台完急奔李縉穎造勢　錯開宋楚瑜

▲郭台銘、宋楚瑜日前早餐會 。（資料照／翻攝郭台銘臉書）

記者楊亞璇／台北報導

2020大選前最後衝刺，親民黨10日在北市仁愛路的競總前舉辦選前之夜晚會，與親民黨交好的鴻海創辦人郭台銘預計18時55分為所有不分區、區域立委站台，親民黨總統候選人宋楚瑜則在21時05大進場，郭、宋兩人因時間安排無法同框，另宋楚瑜女兒宋鎮邁也會出席會站台，將成為一大亮點。

選前之夜選在競總前面舉行，預計18時30分開始聚集支持者，希望讓年輕人貼近理念，因此親民黨相當著重在活潑年輕的基調，且不會打悲情牌或告急牌，晚會將走輕鬆愉快風格，現場有live band，要請大家享受露天音樂會，希望聚集1萬名支持者到場。

由於造勢要花很多錢，資源不足的親民黨只能辦一場選前造勢晚會，盼以比較省錢的方式讓效果極大化，晚會將有有區域立委 、不分區立委輪流上台演講，中間穿插演藝同仁表演，而郭台銘18時55分出現，正好可與不分區、區域立委同框，拉抬氣勢。

至於外界矚目的郭台銘站台，郭辦稍早也發出行程通知，指郭台銘將在18時55分抵達親民黨選前之夜上台致詞，親民黨上午同步接獲通知，將流程微調，郭台銘結束親民黨選前之夜後，將趕場至土城，預計於19時30分為郭家軍立委候選人李縉穎站台，郭、宋兩人無法同框。

晚間21時05分，宋楚瑜與余湘大進場，宋楚瑜將發表演講，與選民溝通訴諸理性，宋楚瑜女兒宋鎮邁也會出席站台，成為晚會一大亮點。