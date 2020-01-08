一張圖秒看懂！　韓國瑜9日凱道大造勢　交管看這裡

▲北市警方針對9日韓國瑜在凱道的造勢活動進行交通管制。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜9日將在凱道舉辦「KMT選前造勢」集會活動，韓國瑜預計在晚上8時許抵達現場，整場活動將於9日下午4時開始至晚上9時許，警方也不敢大意，對周圍路口進行交通管制。

警方指出，第一階段管制時段：1月9日0時至15時，管制範圍從凱達格蘭大道(中山南路〔不含〕至公園路〔不含〕)雙向全線車道，另從仁愛路1段(中山南路〔不含〕至林森南路〔不含〕)往西快車道以及信義路1段(中山南路〔不含〕至林森南路〔不含〕)往東方向快車道進行管制。

第二階段管制時段從1月9日15時至23時59分，管制範圍包含，凱達格蘭大道(中山南路〔不含〕至公園路〔不含〕)雙向全線車道(含人行道)、仁愛路1段(中山南路〔不含〕至林森南路〔不含〕)雙向全線車道(不含北側慢車道，含人行道)。

還有信義路1段(中山南路〔不含〕至林森南路〔不含〕)雙向全線車道(含人行道)、中山南路(青島東路〔不含〕至凱達格蘭大道〔不含〕)雙向全線車道(不含徐州路至凱達格蘭大道東側慢車道，含人行道)以及中山南路(凱達格蘭大道〔不含〕至愛國西路〔不含〕)雙向全線車道(含人行道)。

警方也提議路過駕駛改變動向，如為往東車流由襄陽路/凱道→公園路→愛國西路/忠孝西路續行、往西車流由青島東路/濟南路/徐州路/仁愛路→林森南路→南海路/忠孝東路(迴轉道迴轉)/市民大道(迴轉道迴轉)續行、往南車流由中山南路→忠孝東路/市民大道→中華路/金山南北路續行，最後往北車流由羅斯福路/杭州南路→愛國東西路→中華路續行。

警方也建議，當天管制範圍內公車將暫停服務，民眾可以改搭捷運至台大醫院、中正紀念堂等站下車，再徒步前往會場。

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