iPhone救命新專利！手機就算沒訊號　也能發訊號求救

▲蘋果新專利讓iPhone也能做救命丹。（圖／取自appleinsider）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果呈報的新專利顯示，救命新技術「Enhanced Emergency Beacon Sending Procedure」，讓人們即便處於沒訊號、又即將沒電的最糟狀況時，依然能向外界發出求救信號。

通常在遇到緊急狀況時，若所在地是蘋果手機能收到訊號的地方，可以透過連續按壓iPhone的電源鍵5下，來快速撥出SOS的緊急求救電話（但須為iOS 11以上版本）。

各大廠牌的手機，都可以撥打國際通用救難專線「112」。

但是，萬一當我們不慎迷失在深山裡，或因什麼緊急狀況需要向外界求救時，最怕的就是所在地是沒有訊號覆蓋的範圍，又或者手機電力即將耗盡，來不及等到救援。據外媒 Appleinsider 報導，曝光了蘋果新申請的專利，在其產品上，包括iPhone、iPad、Apple Watch，或是未來的AR眼鏡，內建「EPSM」功能（Emergency Power Save Mode，暫解讀為「緊急生存模式」）。

▲蘋果新專利「EPSM」目前還處於申請階段。（圖／取自appleinsider）

這項新技術能夠讓蘋果的產品快速發出緊急定位廣播信號，讓附近的其他裝置能夠收到廣播求救信號；此外，這項技術還具有省電模式，讓裝置能夠在緊急狀況下依然能維持電力。

據蘋果提供的專利顯示，此功能「EPSM」預設狀態為關閉，用戶需要時才透過手動方式啟動。或者，用戶也可以自設定在電量低於多少比例時，讓系統自動開啟該功能。

無論是哪一種情況，一旦啟動這項功能，都會關閉顯示器，以節省電力。

據報導，蘋果這項新專利，是八位研發者共同努力，目前還在申請階段，未來問世推出後，人們將能在不幸陷入險境時，透過此功能即時聯繫外界而得到救援，搶救更多的生命。

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