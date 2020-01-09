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Apple再度舉辦Shot On iPhone挑戰　這次用夜間模式決勝負

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▲▼Apple Shot On iPhone挑戰開跑。（圖／翻攝自Apple官網）

▲Apple Shot On iPhone挑戰開跑。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

還記得去年1月Apple所舉辦的Shot on iPhone Challenge挑戰活動嗎？今年的遊戲規則是，邀請果粉在IG或Twitter上分享由iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max所拍攝的夜間模式照片，並在發文時標註#ShotoniPhone和#NightmodeChallenge標籤，即可參加挑戰。獲選的照片將會刊登在Apple Newsroom、Apple官方IG中，且還有機會刊登於特定城市的廣告看板、Apple零售店當中。

這個活動的參加方式相當簡單，即日起至1/29日為止用戶只要在自己的IG或Twitter分享夜間模式照片，並標註特定標籤即可參加；不過，因為目前僅有iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max三支蘋果手機才有夜間拍攝功能，因此僅持有這三支手機的果粉才有機會參加。

另外，微博用戶也可上傳照片後，標籤#ShotoniPhone#與#NightmodeChallenge#，即可參加這次挑戰；如果你沒有使用社群媒體的習慣，那麼你也可選擇直接寄電子檔案至shotoniphone@apple.com。

這些照片最後會由3位影像專家組成的評委小組進行評分，並將在5/3公佈挑戰結果。

關於iPhone的夜間模式，官方也給了3個溫馨小提醒：
1. 在光線不足的環境下，夜間模式會自動打開。如果視窗上有顯示黃色的夜間模式圖標，代表你正在使用夜間模式進行拍攝。
2. 夜間模式將會根據手機當下的穩定度來決定拍攝時間長短，並且會在夜間模式圖示中顯示拍攝時間。你也可以點擊夜間模式圖示，然後將滑動調整以延長拍攝時間。
3. 你可以嘗試在夜晚最黑的時候，將手機架設在腳架上，以延長每次拍攝的時間。

另外，這次的夜間模式拍攝挑戰允許挑戰者使用iPhone內建的影像編輯工具，以及第三方App進行修改。值得注意的是，挑戰者必須年滿18歲。

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