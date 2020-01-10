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金門立委「十搶一」大混戰！大家都在談兩岸「三陳」最受關注

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▲▼陳玉珍（左）、陳福海（中）、陳滄江（右）紛紛出招，力拼在選戰中脫穎而出。（圖／翻攝自陳玉珍、陳福海、陳滄江臉書）

▲陳玉珍（左）、陳福海（中）、陳滄江（右）「三陳」都有豐富政治經歷。（圖／翻攝自陳玉珍、陳福海、陳滄江臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

2020金門縣立委選舉今年出現「十搶一」的局面，但最受關注的仍是來自金門最大宗族的「三陳」，國民黨籍的現任立委陳玉珍、無黨籍的前任縣長陳福海，還有曾代表民進黨擔任金門縣議員，現為無黨籍的陳滄江。

陳玉珍（中國國民黨）

陳玉珍是金門首位女立委，擁有台大學士、日本九州大學碩士、北京大學碩士的亮麗學歷，曾擔任三屆金門縣議員，2019年金門立委補選未獲國民黨提名脫黨參選勝出，被國民黨撤銷黨籍，但不到半年又被恢復黨籍，年底又因「夾手」事件爆紅，成為爭議人物。

陳玉珍此次爭取連任，政見著重在轉型正義、交通建設、醫療照護、觀光文化，以及兩岸關係。尤其是兩岸關係方案，陳玉珍表示，兩岸關係穩定的情況下，對金門發展才有利。政治靠台北，但經濟靠大陸，她爭取連任後規劃金門廈門觀光旅遊圈、設置小三通「海運快遞」物流專區。

▼陳玉珍「夾手」後住院，引起各界許多討論。（圖／國民黨團提供）

▲▼國民黨立委再赴外交部抗議，林奕華、陳玉珍受傷送醫。（圖／國民黨團提供）

陳福海（無黨籍）

陳福海是上任金門縣長，過去也曾擔任立委、議員，政治歷練相當豐富，此次參選提出許多民生方面的政見，像是機票七折打六折；金門軍公教與台灣軍公教切割，爭取年金恢復；0到6歲國家養。

此外，陳福海擔任縣長期間就很重視兩岸關係，曾提出「新三通」理念（通水、通電、通橋），這次的政見也在兩岸上有許多篇幅，他表示，金門政治要靠台灣、經濟卻在大陸，金門與大陸水已接通，通電、通氣也可以討論，更多人透過小三通來金門，對金門各行各業都好。

▼陳福海為前任縣長。（圖／陳福海服務處提供）

▲陳福海烈嶼鄉舉辦競選感恩茶會，鄉親們踴躍支持。（圖／陳福海服務處提供）

陳滄江（無黨籍）

陳滄江曾擔任民進黨金門縣黨部主委，以民進黨籍擔任過金門縣議員，也是民進黨在金門的第一位民意代表。不過，2018年九合一選前幾個月，陳滄江突然宣布退出民進黨，表示蔡英文執政兩年來許多政策違背民意，且民進黨決議不提名金門縣長候選人，讓他感到被遺棄與不信任，決定退黨，金門唯一的「綠洲」也就此消失。

2019年金門立委補選，陳滄江以無黨籍身份參選，強調無論當選與否，絕對不可能回到民進黨，而且若落選就會退出政壇，最後以1000多票，約4％的得票率敗給陳玉珍。

不過，陳滄江此次還是參與了立委選舉，他也為此向選民道歉，表示參選主要動力來自陳玉珍，有選民希望他能出來拚一下。政見方面，陳滄江最重視醫療交通，他指出，自己最重要的一條政見就是制定「戰地政務時期金馬人民受損恢復條例」，以及未來遠航無法復飛，金門應成立航空公司，並要求各航空公司保留適當機位。」

▼陳滄江曾是金門唯一「綠洲」。（圖／陳福海服務處提供）

▲▼金門無黨籍立委候選人陳滄江。（圖／記者劉昌松攝）

除了「三陳」以外，金門此次還有7位候選人。

洪正（台灣基進黨）

洪正為高雄人，2018年曾代表基進黨參加高雄市議員選舉，但未能當選，2019年9月年將戶籍從高雄市遷至金門縣，並投入金門立委選舉。洪正表示，此次參選金門立委主要是想凸顯金門被對岸滲透的問題；不過，由於洪正本身還擔任基進黨的新聞輿情部主任，黨務繁忙，在金門又缺乏資源，因此真正在金門進行的競選活動並不多。

▼台灣基進黨洪正（左）上街拜票。（圖／洪正臉書）

▲▼台灣基進黨洪正參加金門縣立委選舉。（圖／洪正臉書）

洪志恒（台灣高粱黨）

洪志恒是金門高粱黨主席，政見也與高粱有很多關聯，他表示，金酒市場在大陸，當選後要以金門高粱黨名譽親自到大陸了解，如可打開大陸金酒市場，將擴建烈嶼第三酒廠、金沙第四酒廠，增加金門青年就業機會。此外，他還提到，未來要廢除「反滲透法」「同性婚姻法」，並且修改砍軍公教年金的法案。

洪和成（無黨籍）

洪和成2018年曾參與金門縣長選舉，但得票率只有0.74％，本次參選立委的政見有三項，第一是希望能比照客委會、原民會，聯合離島三縣立委提案成立「金馬澎離島委員會」；第二是推動訂定「離島基本法」，不讓政府用離島建設條例呼攏欺騙民眾；第三是爭取授權離島地方政府就海陸交通建設、民生用水用電、海洋垃圾以及垃圾轉運、醫療和衛生等問題，可直接跟對岸地方政府合作協商解決。

程耀德（中華統一促進黨）

程耀德是統促黨金門縣黨部的主委，參選是受總裁張安樂精神感召，主要政見是和平統一、台灣安全、人民發財。

盧月香（中國生產黨）

盧月香為中國生產黨的創辦人，是來自福建龍岩的陸配新住民，此次參選是要為新住民發聲，政見有三大項目：第一是推動金門成為先試先行自由貿易區，配合政府讓陸客進來，貨出去；第二是推動「四通」（通橋、通電、通氣、通地鐵），讓廈、漳、泉可以對接金門，三合一城市連接，成為閩南金三角旅遊、宜居、經貿、療養的花園城市；第三是為新住民爭取更多的地位、權益和福利。

林志錦（無黨籍）

林志錦自稱政治素人、從無參選經驗，未來想成為「科技立委」，他認為大家在談的「三通」「四通」都是緩不濟急，政見為還我金門價值、戰地文化、閩南僑鄉文化。導入世界級車輛、船舶賽事、遊艇產業。

許丕肯（中華新住民黨）

許丕肯曾與好友一同在金門插五星旗，此次參選立委，他提出14點看法，包含推動成為自由經濟示範區；推動自由貿易港區管理條例；增列離島建設基金；金門土地全面檢討是必須的；全面檢討金門國土正當性與合理性；推動離島基本法；爭取新移民就業權益；爭取保障離島軍公教待遇；推動金廈自由旅遊圈等。

▼許丕肯（左）曾與好友王明宗（右）在金門插五星旗。（圖／翻攝環球時報）

▲▼ 許丕肯與好友王明宗在金門插五星旗。（圖／翻攝環球時報）

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