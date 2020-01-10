親近大自然放鬆身心　2020春節玩賞宜蘭太平山攻略

▲春節期間玩賞太平山，讓你親近大自然放鬆身心。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2020年的農曆春節連假有7天，許多民眾會選擇到戶外親近大自然及放鬆身心，宜蘭太平山國家森林遊樂區向來是許多人的選擇之一，為了讓遊客可以事前規劃及了解行程，羅東林管處特別整理了春節期間玩賞太平山攻略，提供遊客相關資訊，好讓旅途順利愉快！

羅東林管處示，太平山國家森林遊樂區開園時間：

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2020年春節假期是自1月23日（星期四）~1月29日（星期三）止，太平山國家森林遊樂區營運時間如下：

一、 1月23日（星期四）小年夜：中午12:00園區入口停止售票，下午15:00全區休園。

二、 1月24日（星期五）除夕：休園一天。

三、 1月25日（星期六）大年初一：上午6:00開園，晚間20:00關園。

四、 1月26日（星期日）初二~1月29日（星期三）初五：恢復上午4:00開園，晚間仍為20:00關園。

蹦蹦車營運班次：

蹦蹦車日前（2019年12月27日)在1.1Km處軌道下邊坡發生崩塌，因此自2020年1月10日起暫時局部通車至1Km處即折返，行車往返時間約20分鐘，票價調降為50元（原全票180元、優待票120元），首班車發車時間仍為7:30，末班車調整為16:00，班次調整為逢整點及半點即發一班次（90個座位），並維持7:00現場開始售票，蹦蹦車詳細資訊及售票情形可上網查詢。

1月23日(星期四)小年夜：末班車為12:30。1月24日（星期五）除夕：配合園區休園，公休。1月25日（星期六）大年初一：因6:00開園，蹦蹦車延至8:00現場售票，首班車為09:00、末班車為16:00。1月26日（星期日）初二~1月29日（星期三）初五：恢復7:00售票，首班車為07:30、末班車為16:00。1月30日（星期四）初六：蹦蹦車保養日，本日公休。

春節遊程建議：

太平山國家森林遊樂區內各據點分散且為長距離，因此為了因應春節人潮，羅東林管處就不同天數及停留時間提供了建議遊程：

二日遊：

Day1- 中間遊客中心→翠峰湖→太平山莊

Day2- 蹦蹦車→鐵杉林步道→鳩之澤

一日遊：

1.蹦蹦車- 車站購票→搭乘蹦蹦車→檜木原始林步道→鳩之澤

2.走步道- （1）中間遊客中心→翠峰湖環山步道或台灣山毛櫸步道→鳩之澤。（2）中間遊客中心→檜木原始林步道→鐵杉林步道→鳩之澤。（3）中間遊客中心→見晴懷古步道→檜木原始林步道→鳩之澤

太平山文創商品

近年來羅東林管處自行設計開發紀念品，以太平山獨有的生態特色及景觀資源為主元素呈現，深受遊客喜好，並於區內各據點(鳩之澤、中間、太平山莊、翠峰湖)分別展售其特色紀念品，其中以太平山莊所陳列款式最為完整，欲知相關紀念品特色及介紹，可至太平山官網-文創商品頁面查詢(https://reurl.cc/vnzEgN)。

周邊順遊好去處

民眾除了遊玩太平山區內據點外，周邊的泰雅原鄉部落，如：英士、松羅、玉蘭、崙埤、樂水等社區，有溫泉、自然步道、休閒農業及原民文化，豐富多元的旅遊資源，也是值得一遊的好去處！（相關資訊請詳閱太平山國家森林遊樂區官網：https://tps.forest.gov.tw/）

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