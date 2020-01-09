春節連假第1至3天宜蘭南下車流將現　北上車流1/28日下午出現

▲▼公路總局四區養工處預估，2020年春節連假第1至3天，宜蘭南下車流將現。（資料照／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

公路總局四區養工處預估，春節7天連假第1天至第3天中午，宜蘭將現南下車流；而出遊及收假車潮將集中於1月26日（初二）至1月29日（初五）四天，連假倒數第二天（1月28日）下午北上車流將現，這些車流將致使蘇花路廊、國5各交流道、台9線礁溪北上路段造成嚴重壅塞回堵情形，用路人遇國道5號壅塞時，可改行台9線北宜公路，並請多利用國道客運及鐵路公共運輸。

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公路總局四區養工處除預估春節連假第1至3天宜蘭南下車流將現，及北上車流1/28日下午出現外，另為因應台9線蘇花改路段全線通車，且適逢迎接第一個連續假期，公路總局已協調客運業者新開闢3條往返「南港-花蓮」及「板橋-花蓮」的直達路線，每日開行班次可達180班次，並視旅客情況機動加班，同時也規劃相關分流動線、車種管制、動態號誌控制及協調警力佈署重要節點等疏運措施，並呼籲民眾儘量避開尖峰時段，避免塞車影響出遊興致。

另考量春節連假亦為民眾出遊高峰期，為避免民眾開車前往觀光景點造成周邊道路交通壅塞，2020年春節連假將實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠措施，優惠期間比照前揭時段，以鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊。

▲蘇花改隧道行駛安全須知。（圖／公路總局四區養工處提供）

公路總局四區養護工程處也提醒用路人，出發前請做好車輛安全檢查，進入隧道請遵行安全管制，蘇花改隧道速限為60公里，大客車及大貨車與前車須保持100公尺安全距離，小客車與前車保持50公尺安全距離，並行駛左側車道，禁行右側之緊急救援車道，大貨車一律須減速過磅。也請用路人多利用公路總局新推出幸福公路App，App會提供省道即時路況及語音播報，請用路人多加下載利用。

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