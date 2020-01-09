終極約會復仇！他愛上鄰家女「友揭聊天內容拜金腦」：女孩要吃飯　結局反轉

►威爾還以為和莎曼沙有機會發展出真感情。（示意圖，與本文無關／翻攝自pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國男子威爾（Will，化名）上救生員課程期間，認識同學莎曼沙（Samantha），相談甚歡的兩人開始出去約會。不過後來威爾得知莎曼沙根本只把他飯票，便設圈套約她到高級餐廳，吃最貴的餐，把她捧上天後就走人，留下沒帶錢的她在餐廳出糗。

英國《鏡報》報導，威爾在救生員認證課程上，和莎曼沙斷斷續續聊起來，也成功要到對方加好友，幾個禮拜後決定約她一起去看場電影，之後又約會了幾次。威爾以為兩人之間的感情打德火熱，幾度暗示莎曼沙要不要試著交往，但都沒有得到正面回應。

後來威爾收到兩人共同好友的私訊，才猛然驚醒被當凱子削了。截圖中，共同好友傳給莎曼沙一段私密影片，問她現在不是正在和威爾約會嗎，對方卻理直氣壯回，「不太算，但只要他繼續負擔所有花費，我就會讓他有多點機會跟我約會，女孩總是要吃飯嘛（girls gotta eat）。」

該名友人說，當他知道兩人在約會的時候，就有些替威爾感到不值，因為莎曼沙也常用相同的手段和其他男生出去吃香喝辣。

►威爾在高級餐廳設局莎曼沙，瞬間讓對方從仙女變成笑柄。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

威爾對此頗為難過，因為他以為莎曼沙是真的對他有意思，結果兩人間充滿粉紅泡泡的約會，其實不過就是場請客吃飯，但既然知道了，他乾脆將計就計，設下一場終極復仇。威爾和往常一樣約莎曼沙出來約會，這次帶她去到高檔餐廳，一起點了菜單上最貴的所有食物，期間他還不斷恭維稱讚莎曼沙有多甜美多可人，更不斷衝著她癡癡笑，之後假裝起身去上廁所，其實是一個人走出餐廳。

威爾說他離開後45分鐘，終於接到莎曼沙傳來的訊息，內容全是惱羞成怒。她痛罵威爾怎麼可以這樣，害她要打電話叫媽媽來把飯錢付了，因為身上根本沒帶錢，兩人間的關係「到此為止」！

「我知道雖然關係不深而且這樣很糟糕，我一直以為她很哈我，但用這樣的方式離開她感覺挺好的。」威爾把這段經歷放上知名論壇Reddit後，立刻引起巨大反響，網友紛紛留言，「恭喜你啊，躲過子彈」、「作為一個女人和身而為人，她這樣對你實在很不妥，她完全是活該」、「沒人在討論那個共同好友嗎，他超棒！」