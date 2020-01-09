潤寅詐貸386億！替父母脫產滅證遭關押　「百億千金」不曾掉過一滴淚

圖文／鏡週刊

台北地檢署偵辦潤寅詐貸案今（9日）偵結，查出共有9家銀行遭詐貸達386億元，將逃亡主嫌楊文虎及王音之夫妻求刑30年，全案共36人起訴。但楊文虎夫妻已逃亡至美國，獨留女兒楊宇晨在台灣脫產滅證。楊宇晨至今已被關押超過3個月，但原本嬌生慣養的她，過去在接受檢調偵訊時，每次都冷靜陳述，未曾掉過一滴淚水，十分冷靜。

據了解，楊宇晨已和前夫離婚，2人2歲多的兒子由美國親友扶養，楊宇晨去年9月20日準備潛逃出境時，是和王姓男友一起遭檢調攔下。楊宇晨到案始終辯稱，潤寅公司的事務她完全不了解，所以也不清楚父母涉嫌詐貸的事情，只是幫忙父母處理房產。

據悉，楊宇晨偵訊過程中，情緒都沒有太大波動，從未向檢調訴苦被關押的心情，和其他同案被告因壓力過大，不時會落淚的反應完全不同，性格顯得格外冷靜。

過去楊宇晨臉書滿是國外留學、出國遊玩的照片，婚禮辦在高檔五星級飯店，前夫也是住在一品苑的富二代，楊宇晨原本可堪稱是人生勝利組，生活無憂無慮，如今卻因幫父母洗錢滅證遭求處重刑，只能關押在看守所內，令人不勝唏噓 。



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