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新型態餐酒館「小鐵鍋」、「勝博殿」前進新北　1月中進駐比漾廣場

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▲比漾廣場、環球購物中心春節優惠。（圖／各百貨提供）

▲勝博殿餐酒館店型首進新北市，落腳比漾廣場5樓。（圖／各百貨提供，以下同）

記者蔡惠如／新北報導

近年百貨餐飲即將興起「餐酒館」趨勢，隨信義區新光三越、A13遠百信義紛紛推出「深夜食堂」，強調餐配酒的時髦新型態餐飲，此風也吹到新北市百貨公司，莫凡彼旗下的餐酒館「小鐵鍋」與「勝博殿餐酒店型」，即將在1月份進駐永和區比漾廣場，不但提供歐式啤酒與日式酒品讓餐飲升級，週末還有不定期音樂表演，想放鬆不用遠跑台北市。

比漾廣場去年引進喜樂時代影城、藏壽司造成鄰里話題，又改裝地下美食街，搖身一變成文青風，也吸引民眾逗留打卡，來客率直升30%，2019年到訪人次已破360萬人次，整體來客數成長12%，是近年來百貨少有的高成長，2020年首發則是引進「餐酒館」，讓餐飲型態更豐富。

▲比漾廣場、環球購物中心春節優惠。（圖／各百貨提供）

▲小鐵鍋餐酒館也將進駐比漾廣場。

提供餐酒的勝博殿店型為新北首家，民眾除了可大口品嚐豬排之外，還有其他日式酒品可供選擇；小鐵鍋餐酒館則提供多樣化的排餐、義大利麵與開胃下酒菜，另提供啤酒、紅白酒與調酒，預計分別在1／17與1／16於百貨5樓正式開幕，5月前營業時間先同百貨賣場，預計在5月左右將營業時間延後至晚上12點。

近期新北環狀線通車在即，位於板橋車站的環球購物中心，看準即將增加的來客，一年可多達50萬人次，近年也積極改裝調整館內餐飲，引進人氣咖啡店「好滴咖啡」，走自然小清新風格，並提供麵類與燉飯等餐食，另在2樓戶外區打造燈海場景，晚上去逛也很有Fu。

▲比漾廣場、環球購物中心春節優惠。（圖／各百貨提供）

▲環球購物中心板橋車站2樓戶外區晚上很有氣氛。

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