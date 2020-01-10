50萬庶民站出來！韓國瑜選前之夜打「夫人牌神秘嘉賓」　守住高雄本命區

▲「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」藍營大咖齊聚。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

2020大選進入最後關鍵時刻，國民黨總統候選人韓國瑜凱道造勢再創寒流驚人聲勢之後，選前之夜回防高雄本命區，中南部韓粉將全力動員，預計50萬庶民站出來，以及3位夫人牌神秘嘉賓，也掀起超高討論度；總統蔡英文則從高雄、台中、新北一路殺回台北，最後在凱道拚人氣。

韓國瑜的選前之夜以「總統府遷高雄」為象徵，搭建了外型與總統府酷似的大型舞台，主持人由韓粉最愛的「經典組合」謝龍介與許淑華搭檔，並邀請前台中市長胡志強、前台中縣長黃健庭助講，表演節目則是由國寶級布袋戲大師黃俊雄與苦海女神龍黃鳳儀「台語四聯句大PK」

韓國瑜競選辦公室對於三位神秘嘉賓絕對保密，不少人猜測其中一位是聞名國際的台東愛心菜販陳樹菊。陳樹菊曾獲選為全球百大最具影響力人物、亞洲慈善英雄，是否將站上台向廣大選民柔情催票，待晚間揭曉。

除了陳樹菊登上嘉賓討論榜之外，不少人也猜測李佳芬、名作家瓊瑤、馬總統夫人周美青等「人氣夫人牌」。

▲凱道勝利晚會創「紅十字星星海」。（圖／記者湯興漢攝）

韓國瑜的造勢場合總是人山人海、旗海飄揚，這段期間被攻擊得千瘡百孔的韓國瑜像打不死的小強，選前大大小小的造勢依然場場爆滿，更在凱達格蘭大道創下超高人數的聚集，更呈現出「紅十字星星海」的壯觀畫面，藍營黨內大咖、14縣市首長齊聚一堂展現團結力量，讓民進黨立即展現出擔憂，紛紛在臉書社團發出「看到這畫面還不回家嗎？」

選前最終場，韓國瑜回到高雄夢時代舉辦，他說「我不會離開高雄，我也會一直用行動證明這點。在高雄舉辦選前之夜是我從一開始就堅持的安排，因為我相信，高雄人民會讓全國人民看到港都的熱情！」強調自己不忘本、不忘根，去年高雄市民用壓倒性的票數讓他當上市長，2020大選的選前之夜韓國瑜回到本命區，能否重現當時三山造勢光景，再掀南台灣庶民狂潮，外界拭目以待。

▲凱道勝利晚會人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」。（圖／記者李毓康攝）