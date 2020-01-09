雲林偏鄉終於有公車　元長路線今日正式通車營運

廣東省廣州市一名30歲的羅姓男子從事宿舍管理員工作，不過他去年11月卻因為上班太無聊，跑到樓頂玩彈弓來打發時間，沒想到射出去的鋼珠正好打中樓下的車輛，導致一輛公車玻璃窗當場碎裂。法院近日審理該案，羅男最後被依公共危險罪，判處1年又3個月有期徒刑。