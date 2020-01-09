雲林偏鄉終於有公車　元長路線今日正式通車營運

記者蔡佩旻／雲林報導
雲林縣偏鄉往返市區公車路線「元長-高鐵雲林站(經褒忠、土庫馬光)」正式通車營運，9日上午雲林縣長張麗善與嘉義客運董事長鍾育霖共同揭幕，並宣佈通車首月1月9日至2月9日，由嘉義汽車客運股份有限公司提供全線免費搭乘。
▲雲林縣偏鄉往返市區公車路線「元長-高鐵雲林站(經褒忠、土庫馬光)」正式通車營運，雲林縣長張麗善與嘉義客運董事長鍾育霖及地方代表共同揭幕。（圖／記者蔡佩旻攝）
雲林縣張麗善表示，2月10起納入本縣市區客運路線免費乘車計畫乘車，上下車刷電子票證亦免費乘坐；另於通車首日高鐵雲林站前50站搭乘乘客，贈送每人1張「台南府城雙層巴士免費乘車劵」、通車次日高鐵雲林站前100位乘客，贈送每人1張「一卡通卡片」。
雲林縣政府工務處長汪令堯指出，此路線全長25.7公里，單趟行駛時間約50分鐘，平日10班次、假日16班次，路線採二段收費，一段票全票20元，自高鐵雲林站至元長最高收費僅需40元，配合雲林縣政府推動之市區客運免費乘車計畫，持交通部核可的電子票證上下車刷卡皆可免費乘坐。
詳細營運路線及班次表請上雲林縣政府網站、雲林公車APP或電洽嘉義汽車客運股份有限公司(05-2750895) 查詢。
▲雲林縣偏鄉往返市區公車路線「元長-高鐵雲林站(經褒忠、土庫馬光)」正式通車營運，通車首月1月9日至2月9日，由嘉義汽車客運股份有限公司提供全線免費搭乘。（圖／記者蔡佩旻攝）
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