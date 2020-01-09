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遠見／投資台灣熱　真能喚醒睡美人？

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▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文╱邱莉燕   攝影╱陳之俊

過去20年來，台灣由於產業外移，像蒙塵的鏡子，失了光彩。如今，這面鏡子正逐漸被擦亮。

據統計，2019年1～11月核准僑外投資件數為3698件，較前一年同期增加10.6％；投增資金額約3200億台幣，也增長近兩成。包含美光、Alphabet等科技大廠；達德、沃旭等能源領域高手；金融界也有星展銀行大動作投資，百花齊放。

在這波熱潮中，還有積極回流的台商，諸如群創、台達、友達等都是ICT產業大咖，為了躲避中美貿易戰火，積極返鄉設廠或擴廠，讓廠房及工業地交易重新熱絡，也預估帶來5萬8322個就業機會。

請繼續往下閱讀...

外商與台商雙雙擴大投資台灣，能否讓宛如睡美人的台灣經濟被喚醒？他們看上台灣的哪些優勢？台灣又該突破哪些盲點？《遠見》為你全盤解析。

拿著一杯紅酒，F-16計畫資深系統工程師雷羅尼（Rod Ray）披上運動外套，神態悠閒走在21樓高的泳池畔，享受飯店精心招待的感恩節派對。在動感的音樂中，不時遠眺台中市的璀璨夜景，心暖意滿。

來自美國德州的他，任職於洛克希德馬汀航空公司，已派來台灣工作十個月，協助台灣升級F-16戰鬥機，因身懷軍事機密，終生被禁止前往大陸。

參加下榻的台中順天環匯酒店每個月定期為所有住客舉辦的「Happy Hour」，沒什麼稀奇。不尋常的是，現場嘉賓40餘位全是外國人，統統是知名外商公司從國外派駐到台灣分部的商務人士。Nike、康寧、美光（Micron）、沃旭能源……。

外商再現江湖
投資件數、金額創新高

這一天剛好是感恩節前夕，當7、8斤的火雞抬上來時，一群老外全部歡呼圍上前去拍照，瞬間把泳池派對的氣氛拉到最高潮。

順天環匯，是台中第一間走高端路線的酒店式公寓，2019年初試營運，7月正式開幕。拜外商近年來密集在台中、彰化多項重大投資案所賜，開幕後第二個月，房租收入就破千萬元，往後每月住房率平均成長10％。

「這個時機點抓得很準，」順天環匯總經理林信誠笑得樂開懷，酒店式公寓一蓋好，恰巧離岸風電產業風風火火崛起，記憶體大廠美光又加碼后里廠，「讓我們在最短時間內找到長租客。」

順天環匯是外商投資帶動的周邊受惠者，儘管房費並不便宜，13坪月租6萬元，29坪18萬元，但260個房間，高達219間是長租，生意穩定。

例如日本美光廣島廠，為了要支援台灣美光廠擴廠，派了一批中高階工程師來台，一來就40多人，每個人一間房，並且痛快簽下一年租約，十分豪氣。

25歲的東京人太田拓，由美光派來台灣已經半年，察覺到這次跟上次出差不一樣，之前是將日本已量產的技術移轉到台灣，現在是與台灣同事一起學習開發新技術，「台灣廠的研發地位，明顯變重要，」他點點頭說。

鏡頭轉到美光位於后里的廠區。

計程車司機一聽到要去美光，劈頭就說：「后里現在就靠美光了。」果然，從交流道下轉后里科學園區，裡面廠區最大的就是美光，總面積媲美40個足球場。

統稱「A3廠」的美光后里廠區第三期工程，正在大興土木。不同於先前收購瑞晶和達虹的舊廠房，A3廠將是美光從頭興建自己要的工廠。

只見工程卡車進進出出，鋼構梁柱初步搭好骨架，龐大的建築樓層已現雛型，高聳的吊車吊臂像尊保護神，矗立在旁。

微笑時露出一口白牙，台灣美光董事長徐國晉證實，A3廠預定2020年年底開幕，完工後，可望成為美光在全球最新最大的潔淨室廠房。

看好台灣的半導體產業研發與製造地位穩固，美光的全球布局中，將台灣定位為「DRAM卓越中心」，從晶圓製造到封裝測試，集中在同一區域，全面垂直整合。

「後段3D封裝技術的研發，也要放在這裡，產品工程部再放進來，很多智慧製造的IT人才也放進來，」徐國晉用「包山包海」形容DRAM卓越中心的功能。

它將抬高台灣半導體的製造地位，「希望台灣美光在2020年推出的DRAM產品，可以變成全世界最有競爭力的一個產品，」徐國晉期許。

其實從2016年底併購華亞科後，美光便成為台灣最大外商。持續擴大台灣廠的製造能量，2018年起的五年內，平均每年資本支出高達20億美元，初估超過3000億台幣。

除了投資金額墊高，美光也愈用愈多人。徐國晉四年前接台中廠時是2000個員工，如今超過5000位，若加上桃園廠區破8000人，招聘動作一直沒停過。2020年A3廠完工，可能將令員工數一舉突破萬人。

Google、Alphabet集團積極增資

美光斥巨資加碼台灣，其實是2019年眾多外商投資台灣的其中一支強棒。2019年是投資台灣的關鍵年，許多知名外商的投資大案紛紛「再現江湖」。

除了美光以約21.23億美元（約台幣660億元）增資台灣分公司，Google母公司、Alphabet集團以約8.35億美元（約台幣260億元）增資在台「特許投資顧問公司」，這筆錢的大部分用在台南科技工業園區購地興建第二座資料中心。

德商達德也增資開發雲林外海的允能風場、丹麥商沃旭能源亦加碼風力發電投資，兩者合計約台幣261億元（表1）。

2019年也是外商投資件數及金額雙雙增加的一年。根據投審會統計，2019年1～11月核准僑外投資件數為3698件，較上年同期增加10.6％；投增資金額計102億919萬餘美元，約合台幣3200億元，較上年同期增加19.97％（表2）。

外商投資前五大業別，第一名是電子零組件製造業，其次是金融保險，然後是資通訊、批發零售業，以及專業、科學及技術服務業（表3）。

大咖台商回流
廠房、工業地交易火熱

這一波炒熱投資熱潮的，不是只有外商，還有回流的台商。

截至2019年12月19日，已經有164家台商響應經濟部的「歡迎台商回台投資行動方案」，累計登記投資大約7116億元，預估將會帶來5萬8322個就業機會。

細數回台大咖，投資金額排名前十者清一色是ICT產業，包括群創、台達、友達光電、欣興電子、景碩、國巨、新鉅等（表4）。

創造工作量前十名，也都是ICT產業，如台達新雇8000人、新鉅1450人、康舒1300人、上銀1250人與和碩、啟碁各1000人（表5）。

為了躲避中美貿易摩擦的戰火，台商返鄉設廠或擴廠，外溢的效益之一，是廠房及工業用地的交易重新變熱絡（表6）。

景氣好轉的氣氛，台中的豪宅率先有感。

台中，向來是隱形冠軍企業雲集的城市。豪宅指標之一是戶戶上億的「寶璽天睿」，在完工前已經售出逾五成。寶璽建設總經理周白琇指出，買主大部分是新客，且80％是台商。

其中僅有的二戶300坪樓中樓，均已售出，買主一是嘉義知名企業，二是行銷全世界的汽車零件大廠，各花了5億元購屋。

「有錢人對於景氣十分敏銳，」周白琇認為這是一個風向球。「寶璽天睿」在看屋高峰期時，一週內就有五、六組客人預約，相較於2018年有些豪宅建案「零成交」，不可同日而語。

一位台中房市專家指出，台中豪宅光2019上半年就成交了21億元，相較2018年，可說成長強勁，主要也是台商們看好豪宅的增值潛力。

昔日產業外移嚴重，蒙塵鏡子逐漸擦亮

因應中美貿易戰，半導體測試介面設備商穎崴科技，是少數在兩岸皆進行擴廠的台商。大陸蘇州廠先在2019年6月投資2億元擴產，11月又回台擴充產能，預計砸下30.9億元，在高雄楠梓加工出口區建置智慧化新廠。

包辦全球前十大封測廠七成以上客戶群的穎崴科技，董事長兼總經理王嘉煌關於產能分配的邏輯是這樣的：蘇州擴廠是配合大陸客戶，台灣擴廠是配合美國大客戶AMD要求，兩邊的生意都顧得到。但台灣的投資比較大，因為矽品、日月光、京元電等客戶，也紛紛返台擴廠。

幸運的是，王嘉煌能很快拿到廠地，主因是楠梓加工出口區決定把原屬消防局的行政大樓騰出來，花大約九個月把行政人員遷到別處，然後交給穎崴科技，打掉整棟大樓重建，預計2020年第三季動土。

台灣高科技產業擅長製程創新及商品化，加上產業聚落完整，正是近年來吸引半導體、高端材料、設備領導廠商加碼投資的主因。

台灣的優勢強項，像蒙塵的鏡子逐漸被擦亮。正在彰濱工業區投入25億元建造亞洲技術旗艦廠的全球500強企業、荷蘭皇家DSM光固化技術全球總裁邵仲益，甚至用「一直沒有被發現的睡美人」形容台灣。

「當別人在別的地方發現一些困難時，他們看到了台灣，」邵仲益說，台灣不是個完美的地方，但重視專利保護，員工忠誠，「你在台灣會覺得安全和舒服，你會被保護。」

這一波外商與台商雙雙擴大投資台灣，對台灣的意義不同於以往，在於把研發放在了台灣。台灣喊了許久的產業轉型，有機會趁此展開，進而培育台灣人才，成為亞洲創意的發電中樞。

以美光為例，擁有半導體業30年經驗的徐國晉指出，美光在台灣本來只有晶圓製造，後來延伸到封裝測試，現在又把整個DRAM後端封裝的研發，尤其是先進的3D封裝技術，放到台中。「以前都是在美國做，現在透過技術移轉和人才移轉，改到台灣做了，」徐國晉說。

2019年7月，日本軟銀總裁孫正義首度來台演講，也公開承諾加碼投資台灣。

承總裁命令，軟銀旗下的晶片設計大廠安謀（ARM）已悄悄在台灣啟動了「AI Center」研發計畫，預計投入1200萬美元，主攻自駕車與智能空間（Smart Space）。

安謀創新暨投資副總裁謝弘輝指出，台灣在AI技術、半導體和晶片製造，領先全球，整合力量很快，「我們在台灣做了很多開發與投資，很多的策略聯盟都在做，」謝弘輝認為投資台灣不可缺席。

台灣躍升創新之島，先從改善體質做起

來到南投南崗工業區，元老級的製藥廠美時化學，擴廠計劃也正如火如荼進行中。翻開公司法人名冊，美時的最大股東竟是來自遙遠冰島的艾威群（Alvogen）。

2014年艾威群為了擴展亞洲市場，看上了通過歐洲、美國、日本查廠的美時化學，而展開併購。五年後的今天，他們已在歐洲上市了三個口服抗癌的學名藥，當中一個是目前全球產值最大的血癌藥物，便要歸功於中外合作研發。

美時董事長韋斯曼（Robert Wessman）回想當年取得美時過半股份時，有一個大膽藍圖：要將美時發展成全球口服癌症藥與學名藥的最佳伙伴。

看重台灣半導體的雄厚實力，也決定「力用台灣」的還有全球前10大IC設計公司戴樂格（Dialog）。

鮮少人知道，這是一家德國典型的「隱形冠軍」，2007年在台灣註冊時，便已是美國蘋果公司的供應鏈成員，也是iPhone手機裡唯一電源管理系統晶片供應商。

2013、2016與2019年，戴樂格三度在台灣擴大投資，並聚焦在人才與技術。

「台灣是我們所定義的亞洲總部，也是亞洲最大的研發中心，」戴樂格台灣分公司總經理劉彥劭說。看好台灣研發人才素質及穩定性，戴樂格預計在未來三年投入30億元，擴增台灣研發中心的規模，並與台灣一階供應商合作發展先進製程，建立更多先進製程的IP。

台灣研發的關鍵在於，當先進的技術可以深耕在台灣，台灣可以藉機轉型「創新之島」，價值將大於單純的投資設廠「台灣製造」。

藍濤亞洲總裁黃齊元指出，世界經濟論壇2019年全球競爭力報告，在141個國家中，台灣創新能力評比排全球第四，但台灣每一科加總後的平均分數，只考到36分。

「這代表台灣的創新能力，沒有辦法轉化成全球競爭力，」黃齊元說，台灣有很多聰明人、很多創新企業，但因為環境，沒有辦法轉化成競爭力，「這是台灣最可惜的事。」

說到底，台灣需要更多像安謀、戴樂格這樣的外商做研發，「長」出高附加價值的專利，「這對台灣產業鏈在質上的改變，是非常大的槓桿，」擁有20年半導體經驗的劉彥劭說。

但，四年前從美國回台的徐國晉認為，台灣要想成為創新之島，不能只有安謀、戴樂格來台灣設立研發中心，更要創造一個環境，讓年輕人在大公司做了幾年後，能出來創業，「這樣才能做創新之島，不然只是讓大公司來台灣開一個分支機構而已。」

台灣需要把握這一次機會，徹底「喚醒睡美人」！

（詳細圖表礙於版面限制，請至《遠見雜誌》官網看全文）

【本文摘自遠見雜誌1月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/

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