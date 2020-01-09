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上班太無聊！30歲管理員跑樓頂玩彈弓...下秒「擊碎公車玻璃窗」　判刑結果出爐

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▲彈弓。（圖／翻攝百度）

▲羅男平時就喜歡玩彈弓。（示意圖／翻攝百度）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東省廣州市一名30歲的羅姓男子從事宿舍管理員工作，不過他去年11月卻因為上班太無聊，跑到樓頂玩彈弓來打發時間，沒想到射出去的鋼珠正好打中樓下的車輛，導致一輛公車玻璃窗當場碎裂。法院近日審理該案，羅男最後被依公共危險罪，判處1年又3個月有期徒刑。

綜合陸媒報導，羅男平常就非常喜愛玩彈弓的刺激感，事發當天，他帶著彈弓到宿舍樓頂玩耍，把身上的「泥丸」全部發射出去。隨後，玩不過癮的他又在自己的口袋裡發現了2顆前幾天撿到的鋼珠，便掏出鋼珠裝在彈弓上，並且往樓下的方向射出去。

沒想到，其中一顆鋼珠飛速而下，正好擊中了樓下一輛公車的車窗。當時，這輛公車裝載了多名乘客，鋼珠卻把汽車左邊第三塊車窗玻璃擊碎了，所幸沒有造成司乘人員和乘客傷亡。

▲▼ 彈珠 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲羅男發射彈珠，卻不慎將公車車窗擊碎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

事情曝光後，羅男後悔表示，自己一直認為彈弓不同於氣槍，不屬於管制器具，也沒想到當天隨手射出去的鋼珠威力會這麼大。據悉，羅男事後主動向警方自首。

荔灣區人民法院近日審理該案，認為羅男使用彈弓向公共道路發射鋼珠，造成一輛途經的公車車窗損毀，構成危害公共安全罪。不過，因羅男自動投案，且如實交代其犯罪事實，並積極上繳作案工具，依法予以減輕處罰。最後，羅男因危害公共安全罪，被判處有期徒刑一年3個月。

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