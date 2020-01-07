他問「近20年最優建設為何？」　網一致平反推爆：少了它台灣有夠落後

▲台北101是台灣知名建設、地標。（圖／記者周宸亘攝）

記者張嘉晏／綜合報導

歷時9年的蘇花改於6日下午全線通車，有網友對此有感而發，在PTT上詢問網友們認為近20年「對台灣人最重要的建設為何？」貼文曝光後，大家的想法幾乎一致，推爆表示少了這項交通工具，台灣應該會很落後。

一名網友在PTT八卦版上發文，他表示台灣近20年來有許多重大建設，舉凡二高、台北101、高鐵、雪山隧道、五楊高架橋等，以及近日剛通車的蘇花改，讓民眾生活得以更便利。原PO提到，在他心目中，最重要的建設還是屬「高鐵」，好奇網友們的看法為何。

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貼文一出，鄉民們紛紛表示意見，「科學園區」、「員山子分洪道」、「北捷」、「五楊高架」、「國家歌劇院」、「汐止人推員山子，從此沒淹過」、「旅遊補助啊，還送夜市劵」。

▲高鐵帶動西部地區「一日生活圈」。（圖／記者李宜秦攝）

不過留言中，幾乎大部分的網友都和原PO一樣，一致認為「高鐵」是最重要的建設，「高鐵、捷運，少了這兩個台灣真有夠落後」、「高鐵啦，西部生活圈真的很方便」、「高鐵又快又舒服」、「以前南北跑一趟真的就快一天，一建好國內線班機就越來越沒人搭了」、「高鐵，當初還被笑廢鐵」、「以前看高鐵覺得很差，坐過才知道不是」。

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