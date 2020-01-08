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台灣燈會在台中！高鐵加開8班列車助疏運　1/12陸續開賣

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▲▼ 台中燈會 。（圖／台中市政府提供）

▲2020台灣燈會在台中。（圖／台中市政府提供）

記者李宜秦／台北報導

2020台灣燈會主燈將於2月8日在台中后里花博園區點燈，為加強服務賞燈旅客，高鐵公司將於2月8日至2月23日燈會舉辦期間，加開8班次列車（南下5班、北上3班），車票自1月12日凌晨0時起逐步開賣，同時將調整部分車次自由座車廂數。

高鐵公司呼籲，搭乘自由座旅客，前往燈會時一併購買回程車票；搭乘對號座的旅客，則請提前訂位並取票。持定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡（皆需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭乘自由座。

請繼續往下閱讀...

高鐵公司提醒，旅客回程需注意末班車時間，北部旅客透過高鐵苗栗站往返燈區的旅客，最後一班北上列車自高鐵苗栗站發車之時刻為23:00；南部旅客透過高鐵台中站往返燈區的旅客，最後一班往嘉義、台南及左營之列車於台中站發車之時刻為23:07，往彰化及雲林之列車則為22:49。

同時，為配合2020台灣燈會在台中，高鐵公司特別結合在地觀光資源，於燈會期間規劃高鐵燈會套裝行程，並提供高鐵假期、飯店聯票等多樣化優惠旅遊產品。

▲台灣燈會今晚點燈，周邊大樓也響應亮起景觀燈。（圖／台中市政府提供）

▲台灣燈會已點燈，周邊大樓也響應亮起景觀燈。（圖／台中市政府提供）

2020台灣燈會期間，高鐵車站轉乘說明
【賞燈旅客於高鐵站轉乘往后里燈區】
一、高鐵台中站下車，請往「3號出口」方向步行約10分鐘到台鐵新烏日站，轉乘台鐵至后里火車站（車程約30分鐘），岀站即抵達后里燈區。
二、高鐵苗栗站下車，請由「5號出口」出站，步行約5分鐘至台鐵豐富站，轉乘台鐵至后里火車站（車程約40分鐘），出站即抵達后里燈區。


【賞燈旅客於高鐵站轉乘往文心燈區】
於高鐵台中站下車後，於客運轉運站轉乘800路公車至文心森林公園站（車程約20分鐘），即可抵達文心燈區。

【高鐵末班車資訊】
一、自台中站前往各站之末班車資訊：
1. 往新竹以北各站之末班列車於22:59發車。
2. 往嘉義以南各站之末班列車於23:07發車、往彰化、雲林之末班列車則為22:49 發車。
二、自苗栗站前往各站之末班車資訊：
1.往新竹以北各站之末班列車於23:00發車。
2.往彰化以南各站之末班列車於21:58發車。

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