桃園前一個議員賄選下台　另一位遞補僅21天…也因賄選判刑3年

▲桃園市議員蘇志強去年12月20日才遞補上任，地院9日依賄選案判處3年4個月。（資料照／翻攝自蘇志強臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員蘇志強去年底才遞補上任，但因違反選罷法遭桃園地檢署起訴並向地院提起當選無效之訴，桃園地院9日下午審結，依違反選罷法刑事部分判處蘇志強3年4個月，本案還可上訴。蘇志強除面臨刑責外，當選無效之訴目前在民事庭審理中。

桃檢指出，52歲的蘇志強於2018年10月29日將裝有3萬元信封交給李姓女子，李女以每票1000元交付給王姓選民1家七口共7000元，並暗示支持蘇志強，後來還以現金向其他三位選民買票，也拜託投給蘇志強等語，李女還以相同方式向其他人賄選。

檢警接獲檢舉後，於去年1月傳喚蘇志強到案說明，事後並聲押獲准，地院裁定以15萬元交保，蘇在偵訊時否認賄選，但同案其他被告均坦承犯行，檢方根據LINE對話紀錄、筆記本等證物，去年2月偵結依違反選罷將蘇志強等人提起公訴。

地院調查，蘇志強在偵訊時坦承曾交付現金給李姓女子，但否認這筆錢與選舉有關，但李女出庭時則坦承賄選犯行，法官根據2人LINE通訊軟體通話紀錄，李女曾向蘇詢問行賄款項與交付時間等細節，從蘇方面取得現金後拿給有投票權選民。

法官審酌，蘇、李違反選罷法事實明確，考量李女並無前科且在偵查中自白已展現悔意；蘇則堅持否認賄選，犯後態度不佳，審結依違反公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，判處蘇3年4個月有期徒刑與褫奪公權3年，李女則判處1年8個月、褫奪公權1年，緩刑2年。

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