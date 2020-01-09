把桃機當塑膠！3000萬大麻花做成普洱茶餅　囂張放行李箱托運下場曝

▲航警局上月28日查獲加拿大籍華裔危姓男子在桃機入境時，託運行李夾藏大麻偽裝成普洱茶餅企圖闖關被查獲，這批大麻市價估計超過3000萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導



航警局與海關人員上月28日在桃園機場查獲一名自加拿大入境的華裔危姓男子，在托運行李中夾藏偽裝成普洱茶餅的大麻花，總計有20包、重達20公斤，航警局指出，危男在毫無遮掩的託運行李中夾藏大麻花企圖闖關，但被第一線海關與安檢大隊當場攔查，這批二級毒品大麻花市價預估逾3千萬元，航警局人員偵訊後依毒品危害防制條例將危男移送桃檢偵辦，檢察官偵訊後向法院聲押獲准。

警方指出，航警局安檢大隊與關務署台北關於去年12月28日下午5時許在桃園機場進行託運行李X光檢查勤務，發現自加拿大入境班機華裔危姓男子託運行李影像可疑，立即會同台北關攔查，當場在2件託運行李箱內各查獲二級毒品大麻，總計20包，毛重為20077公克，亦即超過20公斤二級毒品大麻花。

▲航警局上月28日查獲加拿大籍華裔危姓男子入境桃機時，托運行李夾藏大麻偽裝成普洱茶餅企圖闖關。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局與海關人員查出，危姓男子自稱接受不知名國籍男子委託，以台幣4萬元代價，由對方提供機票與食宿，在託運行李攜帶這批大麻花入境台灣，運毒人員研判將大麻花壓縮成普洱茶餅狀態，可能躲過緝毒人員使用X光機透視檢查，因此才會如此大膽放在行李箱且毫無遮掩。

▲航警局與海關人員上月28日查獲華裔危姓男子，在拖運行李夾藏大麻偽裝成普洱茶餅被當場查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大麻是列管的第二級毒品，屬於中樞神經鎮靜、興奮與迷幻效果，吸食後會產生心跳加快、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象，長期使用會產生耐受性及心理依賴性，戕害國人健康甚鉅，全案正由航警局等專案小組持續向上溯源，擴大追查幕後集團共犯及毒品流向。

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