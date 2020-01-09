拖吊車司機喝了孟婆湯！吊桿沒收撞爛桃機通道天花板　小黃急閃幸未釀傷亡

▲一輛道路救援拖吊車9日中午行經桃機第二航廈時，因忘記收起吊桿導致撞擊上方通道天花板，造成部分鋁柵隔板掉落毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一輛救援拖吊車9日中午經過桃園國際機場第二航廈時，駕駛忘記將吊桿收起直接撞上停車場與禮品大街通道下方，導致通道天花板底層毀損，散落的底層鋁製隔板紛紛落下來，還好當時沒有車輛被砸，排班計程車紛紛閃躲，航警局人員緊急疏導交通，整起事件幸好未釀成人員受傷。

桃機公司指出，這輛救援拖吊車中午12時許經過第二航廈排班計程車處路段時，駕駛未注意限高4公尺高度限制，拖吊車吊桿未收起直接撞上通道天花板刮出長長裂痕，同時鋁製隔板紛紛散落下來發出巨大聲響。

▲一輛道路救援拖吊車9日中午在桃機第二航廈撞擊上方通道天花板，肇事後停在現場等候員警處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃機公司立即派員處理，航警局員警也到現場疏導交通，並將散落鋁製隔板移至路旁以免影響交通，初步研判是拖吊車司機疏失造成，還好及時處理得宜，沒有造成人員受傷，也未影響機場聯外交通與旅客權益，事故原因與賠償問題正由桃機公司與拖吊車釐清中。

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