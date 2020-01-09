工作結怨！他氣炸拿鐵鎚敲爆同事後腦杓...下秒跳樓輕生

▲曾男氣炸拿鐵鎚敲同事的頭，隨即跳樓輕生。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

人與人在生活上難免會發生矛盾和爭執，但該如何去化解就是一門學問了。湖南平江日前一名50歲的曾姓男子，疑似和陳姓同事有摩擦，一氣之下拿起鐵鎚就朝對方後腦勺痛打過去，當下逃離現場後，才跳樓自殺。受重傷的陳男送醫急救後，仍宣告不治死亡。

綜合陸媒報導，4日下午兩點左右，湖南福壽山鎮一處銅藝廠中，曾男突然和陳男起了爭執，雙方隨即扭打在一起，沒想到他情緒激動到拿了把鐵鎚，就直接朝對方後腦勺重擊，之後逃離現場。

▲曾男和同事起爭執，氣炸拿鐵鎚朝對方後腦杓重擊。（圖／翻攝搜狐視頻截圖，下同）



現場一片血跡，倒地不起的陳男被緊急送往醫院急救，但由於他失血過多，最後仍宣告不治。警方接獲線報後，緊急到達現場，才發現曾姓嫌犯已逃到某棟樓的屋頂，在對方知道自己無處可逃以後，竟毫不猶豫從樓頂一躍而下，警方將他送醫後還是搶救無效，最後宣告死亡。

據警方初步調查，曾男疑似和陳男在工作上結怨，才狠心痛下殺手，但詳細情況仍待釐清。案件曝光後，網友留言表示「太情緒化了吧」、「湖南人做事不考慮後果，這是一個湖南同事說的」。

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