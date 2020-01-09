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邊演邊煮超挑戰！《年夜飯》劇場裡圍爐　探討家庭關係超催淚

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▲▼邊演邊煮超挑戰！《年夜飯》劇場裡圍爐　探討家庭關係超催淚 。（圖／陳又維攝影、台南人劇團提供）

▲邊演邊煮超挑戰！《年夜飯》劇場裡圍爐，探討家庭關係超催淚 。（圖／陳又維攝影、台南人劇團提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

台南人劇團駐團導演蔡志擎作品《年夜飯》，即將在國家兩廳院實驗劇場上演！全劇透過母子三人準備年夜飯的過程，他們分別重述、建構、扭曲這個家裡的過往事，而他們首次挑戰在劇場舞台上開伙，演員得一邊表演還得一邊烹煮料理，帶給觀眾視覺、聽覺、嗅覺的三觀饗宴，將於1月9日至12日上演。

《年夜飯》主要講述韋家三人，母親林圜、大姊韋國翎及小弟韋國禹，在除夕夜這天準備年夜飯的過程中，三人重述家庭往事。母親總是愛講活在過去時的自由，讓她比較能接受當下現實的失敗與不足。

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▲▼邊演邊煮超挑戰！《年夜飯》劇場裡圍爐　探討家庭關係超催淚 。（圖／陳又維攝影、台南人劇團提供）

▲在除夕夜這天準備年夜飯的過程中，三人重述家庭往事。（圖／陳又維攝影、台南人劇團提供）

而大姊婚後渴望生兒育女，卻遲遲未能懷孕，她求助醫學、宗教，卻仍被體制、被婆婆和母親視為失敗的女人。許久未返家的弟弟在今年除夕回家了，不斷要求母親傳授他做菜方式，要母親教他如何「剁雞」，他不懂為什麼每個人被現實折磨得這麼痛苦，卻還是要回到這個家裡來？他想帶走長期被父親壓迫的母親，最後他發現，自己回到這裡，是渴望有一個人可以教會他如何成為一個真正的男人。

▲▼邊演邊煮超挑戰！《年夜飯》劇場裡圍爐　探討家庭關係超催淚 。（圖／陳又維攝影、台南人劇團提供）

▲許久未返家的弟弟在今年除夕回家了，他不懂為什麼每個人被現實折磨得這麼痛苦，卻還是要回到這個家裡來？（圖／陳又維攝影、台南人劇團提供）
 
編導蔡志擎透過《年夜飯》這部作品，帶領觀眾共同思考探討「不管發生什麼事，我們好像都得在除夕夜這一天回到家，與家人圍爐吃頓年夜飯，假裝什麼事都沒發生過一樣，但如果最終只有痛苦，我們為什麼還要繼續？」

而此次演出特邀台灣劇場3位實力派演員王世緯、蔡亘晏和張博翔擔綱演出，主創群也都是近年來表現優異的年輕設計家，包括舞台林仕倫、燈光陳以欣、服裝張義宗和音樂楊謹庭。《年夜飯》將於1月9日至12日在國家兩廳院實驗劇場演出。

▲▼邊演邊煮超挑戰！《年夜飯》劇場裡圍爐　探討家庭關係超催淚 。（圖／陳又維攝影、台南人劇團提供）

▲▼《年夜飯》將於1月9日至12日在國家兩廳院實驗劇場演出。（圖／陳又維攝影、台南人劇團提供）

▲▼邊演邊煮超挑戰！《年夜飯》劇場裡圍爐　探討家庭關係超催淚 。（圖／陳又維攝影、台南人劇團提供）

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