免排隊自由選！南門市場老顧客激推　口碑款年菜一站購足

▲還沒列好年菜口袋名單嗎？快來參考一下老饕也愛的名店美食！現在只要上網點選，就有專人幫你送到家，還能享有早鳥優惠。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

再過一個多月就是農曆新年了，不想放假還當家庭「煮」婦？又或者只是想多端出幾道好料，來增添年夜飯的豐盛度？「南門市場」的傳統年味，絕對是你採購的好選擇！



▲南門市場的傳統年味，讓不少老顧客一吃上癮、難以忘懷。（圖／記者謝盛帆攝）

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「我一定會買億長御坊的佛跳牆，然後還有他的京都排骨，另外我也一定會買上海火腿他的富貴雙方！」、「像我們家都會喝雞湯，所以逸湘齋的雞湯是我們家過年必備首選，另外合興的蘿蔔糕，也是吃習慣的家常菜！」到底是什麼樣的味道，讓南門市場老顧客們一吃上癮、難以忘懷呢？今天ETtoday記者就直接帶你來尋找口碑款年菜！



▲億長御坊的「蔥㸆子排」採正統滬式做法，入口即化。（圖／記者謝盛帆攝）

正統滬式做法，也就是以文火紅燒讓湯汁自然收乾，細火慢熬讓肥膩油脂燒光，「蔥㸆子排」正是今年億長御坊主推首選商品，店長黃佳卉說：「我們用豬腩排的位置，就是肉最好吃的部位，我們用大量的洋蔥下去煨㸆出來的，大人也喜歡吃、小朋友也喜歡吃，因為它幾乎就是入口即化了！」



▲上海火腿的「蜜汁火腿」選用新鮮後腿豬肉製作。（圖／記者謝盛帆攝）

以糖蜜調味帶出火腿的鹹香，吃進嘴裡滋味萬化千變，搭配由豆皮、火腿、開陽做成的烤方，豆香四溢的餅皮便是「富貴雙方」，上海火腿董事長劉福生強調：「我們的蜜汁火腿，都是用新鮮的後腿豬肉去做的，不像一般坊間的話，就是用普通的豬肉去加糖，那個是在吃糖，不是吃蜜汁火腿！蜜汁火腿好吃是因為它是有火腿的香氣在。」



▲逸湘齋的「養生野菇雞湯」融入眾多菇類的營養。（圖／記者謝盛帆攝）

由雞骨熬成的高湯雞肉精華，融入眾多菇類的營養，「養生野菇雞湯」湯頭清爽甘甜、香氣足，在寒冷的冬季食用，暖心又暖胃，逸湘齋老闆朱石成表示：「裡面有金針菇、香菇、杏鮑菇、鴻喜菇，還有白精靈菇，這個湯頭就是很鮮，就是有菇類的鮮味，然後也不油膩，吃起來比較有養生的概念！」



▲合興「港式蘿蔔糕」加入糯米，吃起來口感更Q彈。（圖／記者謝盛帆攝）

採用台灣在來米製成，配合豬肉、蘿蔔、臘肉、蝦米，加上獨家調味，60年傳統老店，合興「港式蘿蔔糕」，呈現出軟綿、彈牙之絕佳口感，老闆任台興透露：「因為我們加進去糯米，保持了水分，水分又比較減少，所以它吃起來Q彈性，會比傳統式的蘿蔔糕口感強！」



▲統一速達商流開發TEAM經理黃瑞璧表示，黑貓探險隊組合了近百種年菜，提供民眾選購。（圖／記者謝盛帆攝）

還沒列好年菜口袋名單嗎？快來參考一下老饕也愛的名店美食！而且現在想要一次購足，還不用特地跑一趟，只要上網點選，就有專人幫你送到家！統一速達商流開發TEAM經理黃瑞璧說：「黑貓探險隊今年結合了宅急便的這個優勢，我們主推2020年南門市場經典菜的年菜系列，我們組合了近100種左右的年菜，讓我們的民眾去選擇」另外，今年黑貓探險隊也引進包含老協珍海味街年菜系列、蘋果日報評比常勝軍嚐嚐九九招牌佛跳牆等，滿足更多民眾透過宅配、網購等採買過節需求！



▲12月30日前在ibonmart平台下單，可享年菜早鳥折扣優惠。（圖／記者謝盛帆攝）

統一速達「黑貓探險隊」，整合共16家人氣名店，讓消費者可以免排隊自由選，即日起到明年1月13號，都能在ibonmart平台下單，12月30日前訂購，還可享有年菜早鳥折扣優惠，過年免下廚，在家輕鬆吃好料就靠它！